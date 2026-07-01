/1901 के बाद पांचवां सबसे सूखा जून, अब जुलाई में भी कम बारिश का अलर्ट; खेती से महंगाई तक बढ़ी चिंता

देश में इस वर्ष जून का महीना पिछले 125 वर्षों के रिकॉर्ड में पांचवां सबसे शुष्क जून रहा है. शुरुआती मानसून की कमजोर रफ्तार ने कई राज्यों में सामान्य जनजीवन के साथ-साथ खेती-किसानी की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जून के अधिकांश दिनों में बारिश सामान्य से काफी कम रही, जिसका असर खरीफ फसलों की बुवाई, भूजल स्तर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 4 जून से 22 जून के बीच देश में सामान्य रूप से 97.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि में केवल 53.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. यानी पूरे देश में लगभग 46 प्रतिशत बारिश की कमी रही. सबसे अधिक कमी मध्य और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में दर्ज की गई. महाराष्ट्र में सामान्य से 85 प्रतिशत कम बारिश हुई, जबकि गुजरात में 84 प्रतिशत, मेघालय में 81 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 71-71 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 58 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जून के अधिकांश समय बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता बनी रही. इसके उलट मध्य और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में बादल अपेक्षाकृत कम रहे. इस वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं देश के अंदरूनी इलाकों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकीं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यही वजह रही कि मानसून की प्रगति करीब दो सप्ताह तक लगभग थमी रही और कई इलाकों में बारिश का इंतजार लंबा खिंच गया.
हालांकि जून के अंतिम दिनों में मौसम की तस्वीर बदलती नजर आई. अरब सागर से नमी लेकर आने वाली हवाओं ने मुंबई, उसके आसपास के इलाकों और दक्षिण-पूर्व गुजरात में सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी. इसके चलते मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश बढ़ने की संभावना जताई. 29 जून को जारी IMD के बुलेटिन में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई. वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में लू जैसी परिस्थितियां बने रहने की आशंका भी व्यक्त की गई.
मौसम विभाग ने मानसून शुरू होने से पहले ही संकेत दिया था कि इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है. IMD ने अपने संशोधित पूर्वानुमान में वर्ष 2026 के मानसून को दीर्घावधि औसत (LPA) का लगभग 90 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. विभाग ने चार प्रतिशत के मॉडल त्रुटि मार्जिन के साथ इसे सामान्य से कम वर्षा की श्रेणी में रखा था. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना 60 प्रतिशत और सामान्य या उससे कम वर्षा होने की कुल संभावना 84 प्रतिशत बताई गई थी.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जून में कमजोर बारिश का सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों की बुवाई पर पड़ा है. धान, दलहन और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई कई क्षेत्रों में धीमी रही, जिससे बीज और उर्वरकों की मांग भी प्रभावित हुई है. मौसम विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि बारिश में देरी लंबी खिंचती है तो ग्रामीण बाजारों पर भी इसका असर पड़ सकता है. किसान नकदी खर्च करने में सतर्कता बरतते हैं, जिसका प्रभाव ट्रैक्टर, दोपहिया वाहनों और अन्य कृषि उपकरणों की बिक्री पर भी देखने को मिल सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अब सबसे अहम सवाल यह है कि जुलाई और अगस्त में मानसून कितनी तेजी से सक्रिय होता है. यदि आने वाले हफ्तों में अरब सागर की मानसूनी धारा मजबूत रहती है और मध्य व पश्चिमी भारत में व्यापक बारिश होती है, तो जून की कमी की काफी हद तक भरपाई संभव है. हालांकि मौसम के विशेषज्ञों ने यह भी आगाह किया है कि अगर बारिश असमान रूप से हुई या लंबे अंतराल तक सूखे जैसी स्थिति बनी रही, तो इसका असर फसल उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है.