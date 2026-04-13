दुनिया में आम का ‘बादशाह’ है भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश के अंदर कौन-सा राज्य असल ‘ मैंगो किंग’

Which State Producing Most mangoes in India: गर्मी आते ही बाजारों में आम बिकने शुरू हो गए हैं. यह भारत का राष्ट्रीय फल है. अपनी मिठास और लाजवाब स्वाद की वजह से हर कोई आम खाने के लिए लालायित रहता है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आम भारत में उगाए जाते हैं. यहां पर हर साल करीब 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है, जो आम के वैश्विक उत्पादन का लगभग 45% है.

भारत में आम की एक हजार किस्में

भारत में आम की 1 हजार से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं. जिसमें अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर आदि शामिल हैं. भारत के बाद आम के उत्पादन में दूसरा स्थान इंडोनेशिया, तीसरा चीन, चौथा मैक्सिको और पांचवां पाकिस्तान का आता है. इनके अलावा ब्राजील और थाईलैंड में खासी मात्रा में आम उगाते हैं.

भारत में सबसे ज्यादा आम उत्पादन की बड़ी वजह यहां पर आम की खेती के लिए आदर्श जलवायु और मिट्टी है. आम की खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, दक्षिण के पठारी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में होती है. इस उत्पादन से न केवल घरेलू मांग पूरी होती है बल्कि इसका दुनिया में निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी कमाई जाती है.

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भारत का 'मैंगो किंग' कहलाता है ये राज्य

अगर भारत दुनिया में आम उत्पादन का राजा है तो देश के अंदर यही दर्जा उत्तर प्रदेश को हासिल है. यूपी में लगभग 3.19 लाख हेक्टेयर भूमि पर आम की खेती की जाती है, जिनसे सालाना करीब 61 लाख टन आम प्राप्त होता है. सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिले आम उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं.

उत्तर प्रदेश की उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही अन्य राज्यों से बेहतर है, जिसके कारण यह राज्य आम उत्पादन में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है. देश के कुल आम उत्पादन में यूपी का हिस्सा करीब 26 प्रतिशत है.

लोगों को बेहद पसंद हैं आम की ये किस्में

यूपी में दशहरी, लंगड़ा, चौसा और सफेदा जैसी प्रसिद्ध किस्में उगाई जाती हैं. ये किस्में स्वाद और आकार दोनों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं. इन किस्मों की मांग देश-विदेश में बहुत अधिक है. जिसकी वजह से किसानों की कमाई भी खूब होती है. प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर आम उत्पादन का प्रमुख कारण यहां की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, गंगा के मैदानी इलाकों की जलवायु और पर्याप्त वर्षा व सिंचाई सुविधाएं मानी जाती हैं.

यूपी के बाद आम उत्पादन में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे पर कर्नाटक, पांचवे पर गुजरात और छठे पर मध्य प्रदेश हैं. आम उत्पादन से देश में लाखों किसानों को रोजगार मिल रहा है. वहीं सरकार की ओर से भी किसानों को सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. जिससे आम उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ाई जा रही हैं.