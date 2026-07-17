/नौसेनाओं का महासंगम: 40 से अधिक देशों के साथ भारत का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षा अभ्यास

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच भारतीय वायुसेना एक बार फिर अपनी ताकत और पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन करने जा रही है. 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास 'एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026' में भारत सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा. इस सैन्य अभ्यास में दुनिया के 20 से अधिक देशों की वायु सेनाएं भाग लेंगी, जिससे यह वैश्विक स्तर के सबसे बड़े एयर कॉम्बैट अभ्यासों में शामिल हो जाता है.