/नौसेनाओं का महासंगम: 40 से अधिक देशों के साथ भारत का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षा अभ्यास

भारत अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाने जा रहा है. पहली बार भारतीय नौसेना आधिकारिक तौर पर कॉम्बाइंड मैरिटाइम फोर्स (CMF) के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी. यह अभ्यास 20 से 23 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित होगा, जिसमें दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं एक साथ समुद्री सुरक्षा से जुड़े अभियानों का अभ्यास करेंगी.
इस अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से लेफ्टिनेंट कमांडर आकांक्षा मोना देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. एक महिला युद्धपोत अधिकारी के तौर पर उनकी भागीदारी भारतीय नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाती है. यह भारत के लिए सिर्फ सैन्य भागीदारी नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री सहयोग में बढ़ती सक्रियता का भी संकेत है.
कॉम्बाइंड मैरिटाइम फोर्स (CMF) को दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारियों में गिना जाता है. इसमें 47 देश शामिल हैं और इसका संचालन करीब 32 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है. इस मंच के जरिए सदस्य देश समुद्री सुरक्षा, साझा अभियानों और खुफिया सहयोग को मजबूत करते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित बने रहें.
भारत पहले ही कंबाइंड टास्क फोर्स-154 (CTF-154) के तहत समुद्री सुरक्षा अभियानों में योगदान दे रहा है. अब इस अभ्यास में औपचारिक भागीदारी से भारतीय नौसेना को अन्य देशों के साथ संयुक्त संचालन, आधुनिक रणनीतियों और समन्वित अभियानों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा.
चार दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री कानूनों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करना, समुद्री डकैती, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की रणनीतियों को मजबूत करना और सदस्य देशों के बीच परिचालन समन्वय को बेहतर बनाना है. इसके अलावा अलग-अलग देशों की नौसेनाओं के बीच सूचना साझा करने और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर रहेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि CMF अभ्यास में भारत की पहली आधिकारिक भागीदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करेगी. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत और क्षेत्रीय साझेदारियों पर लगातार ध्यान बढ़ाया है. ऐसे में यह अभ्यास भारत की समुद्री कूटनीति और रक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है.
भारत ऐसे समय इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बन रहा है, जब हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में हैं. ऐसे माहौल में विभिन्न देशों के साथ साझा अभ्यास न केवल सुरक्षा सहयोग को मजबूत करते हैं, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच भारतीय वायुसेना एक बार फिर अपनी ताकत और पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन करने जा रही है. 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास 'एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026' में भारत सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा. इस सैन्य अभ्यास में दुनिया के 20 से अधिक देशों की वायु सेनाएं भाग लेंगी, जिससे यह वैश्विक स्तर के सबसे बड़े एयर कॉम्बैट अभ्यासों में शामिल हो जाता है.
भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में अपने सबसे भरोसेमंद और आधुनिक विमानों के साथ पहुंचेगी. भारतीय दल में सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान, सी-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक परिवहन विमान और आईएल-78 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमान शामिल होंगे. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारतीय वायुसेना लंबी दूरी के मिशन, हवाई ईंधन भरने और जटिल ऑपरेशनों में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करेगी.
इस अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के लिए भारत की ओर से करीब 100 वायुसेना कर्मियों का दल भेजा जा रहा है. वहीं विभिन्न देशों से आने वाले सैन्य विशेषज्ञों और प्रतिभागियों की कुल संख्या 2500 से अधिक रहने की संभावना है. इतने बड़े स्तर पर होने वाला यह अभ्यास सैन्य सहयोग और साझा रणनीतियों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है.
रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (RAAF) की मेजबानी में होने वाले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अलग-अलग देशों की वायु सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय विकसित करना है. अभ्यास के दौरान एयर कॉम्बैट, संयुक्त हवाई अभियान, रणनीतिक मिशन, एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग और बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष अभ्यास किया जाएगा. इससे विभिन्न देशों की सेनाएं वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में एक-दूसरे के साथ काम करने का अनुभव हासिल करेंगी.
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से बदल रहे सुरक्षा माहौल के बीच 'पिच ब्लैक 2026' भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. इस अभ्यास में भागीदारी से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सैन्य साझेदारी और आधुनिक युद्ध कौशल को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही यह अभ्यास वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती रक्षा भागीदारी और सहयोग की नीति को भी मजबूत करेगा.