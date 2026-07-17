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नौसेनाओं का महासंगम: 40 से अधिक देशों के साथ भारत का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षा अभ्यास

भारत में होने वाले सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास में 40 से अधिक देशों की नौसेनाएं एक साथ हिस्सा लेंगी. इस महासंगम के जरिए समुद्री सुरक्षा, आपसी तालमेल और साझा रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. जानिए इस बड़े नौसैनिक अभ्यास से जुड़ी अहम बातें और भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व.

Written ByShikha Thakur
Published: Jul 17, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:05 PM IST
नौसेनाओं का महासंगम: 40 से अधिक देशों के साथ भारत का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षा अभ्यास
Image Credit: AI Generated Photo (47 देशों के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगा भारत)

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