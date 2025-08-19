India Largest Village: भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village: भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी

Bharat ka Sabse Bada Gaanv: भारत में करीब 6 लाख गांव है. इनमें से एक गांव इतना बड़ा है कि वह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा गांव का दर्जा रखता है. वह गांव आबादी और एरिया में इतना विशाल है कि दुनिया के 4 देश भी उसके सामने बौने दिखते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:34 PM IST
India Largest Village: भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी

Which is the Largest Village in Asia: भारत को गांवों की भूमि कहा जाता है. यहां की 70 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है. संख्या की बात करें तो देश में करीब 6 लाख गांव हैं, जिनमें करोड़ों निवास करते हैं. इनमें से सभी गांव अपनी कोई न कोई अनूठी विशेषता लिए हुए हैं. लेकिन क्या आप जानता हैं कि भारत में एक गांव ऐसा भी है, जो केवल देश ही नहीं बल्कि एशिया में भी सबसे बड़ा है. इस गांव का क्षेत्रफल और आबादी इतनी बड़ी है कि वेटिकन समेत दुनिया के कई देश इसके सामने बौने नजर आते हैं. आइए आपको उस अनूठे गांव के बारे में बताते हैं. 

भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है?

भारत के इस सबसे बड़े गांव का नाम गहमर है. यह गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है. यह गांव न केवल भारत बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा गांव माना जाता है. यह गांव करीब 12 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इस गांव की आबादी 1.20 लाख से अधिक है. यह गांव 22 टोलों में बंटा है. गहमर गांव के लगभर हर घर से कोई न कोई व्यक्ति फौज में शामिल हैं, इसलिए इसे गर्व के साथ सैनिकों का गांव भी कहा जाता है. 

गहमर गांव गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक गांव है. कहते हैं कि इस गांव को सिकरवार वंश के राजपूतों ने बसाया था. वे फतेहपुर सीकरी के आसपास के इलाके 527 में बाबर के कब्जे में आने के बाद पूर्व की ओर आए थे. वर्तमान में, गहमर से लगभग 12,000 से 15,000 जवान भारतीय सेना में कार्यरत हैं. जबकि 11,000 से 15,000 भूतपूर्व सैनिक गांव में निवास करते हैं. गांव ने 35-45 कर्नल और 42 अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों सहित 30,000 से अधिक सैनिक देश को दिए हैं.

1.20 लाख से ज्यादा की है आबादी

गांव के मठिया मैदान में 1600 मीटर का ट्रैक है, जहां युवा सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण लेते हैं. गहमर के पश्चिमी छोर पर मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है.गहमर की आबादी लगभग 1.20 लाख से 1.35 लाख के बीच बताई जाती है, जिसमें 24,000-25,000 मतदाता हैं.

गहमर के आगे ये देश भरते हैं पानी

गहमर गांव का क्षेत्रफल 8 वर्गमील यानी 12 वर्ग किमी है. यह इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि वेटिकन समेत दुनिया के 4 देश भी आबादी-क्षेत्रफल में पानी भरते नजर आते हैं. आइए उन देशों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

वेटिकन सिटी (Vatican City)

इस देश का क्षेत्रफल महज 0.44 वर्ग किलोमीटर यानी 0.17 वर्ग मील. दूसरे शब्दों में कहें तो वेटिकन का एरिया 1 वर्ग किमी से भी कम है. यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जो इटली के रोम शहर के बीचों-बीच स्थित है. यह रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र है, जहां सेंट पीटर बेसिलिका और सिस्टिन चैपल जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं. इसे 1929 में लैटरन संधि के माध्यम से स्वतंत्रता मिली. यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक राज्य है. इसी देश में पोप का निवास स्थान है और यह कैथोलिक धर्म का वैश्विक केंद्र है. इसके बावजूद यह गहमर गांव के सामने पानी भरता हुआ नजर आता है. 

मोनाको (Monaco)

इस देश का क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर यानी (0.78 वर्ग मील है. जबकि आबादी लगभग 39,000 है. यह यूरोप में फ्रांस की सीमा से घिरा एक छोटा सा देश है. मोनाको अपने शानदार जीवनशैली, कैसीनो, और फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के लिए प्रसिद्ध है. यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा स्वतंत्र देश है. गहमर गांव इससे 6 गुना बड़ा है. 

नाउरू (Nauru)

इस देश का क्षेत्रफल करीब 21 वर्ग किलोमीटर यानी 8.1 वर्ग मील है. एरिया के लिहाज से यह गहमर से थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आबादी में यह उसके सामने कहीं नहीं ठहरता. नाउरू देश की आबादी महज 11 हजार ही है, जो कि गहमर के 1.20 लाख के सामने कुछ भी नहीं है. प्रशांत महासागर के माइक्रोनेशिया में बसा नाउरू एक छोटा द्वीप देश है. यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और सबसे कम पर्यटकों द्वारा देखा जाने वाला देश है.

सीलैंड (Sealand)

इस देश का क्षेत्रफल 0.004 वर्ग किलोमीटर यानी 0.0015 वर्ग मील है. सीलैंड एक माइक्रोनेशन है, जो उत्तरी सागर में इंग्लैंड के सफोल्क तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पुराने समुद्री किले (रफ टॉवर) पर स्थित है. इसे 1967 में रॉय बेट्स ने स्वतंत्र देश घोषित किया था. हालांकि, इसे संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य देश द्वारा स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है. इसके पास अपना झंडा, राष्ट्रगान, और मुद्रा (सीलैंड डॉलर) है. इस माइक्रोनेशन की आबादी महज 27 ही है. जो कि गहमर के सामने कुछ भी नहीं है. 

