PoK चुनाव पर भारत का बड़ा हमला, बोला- 'ये चुनाव नहीं, अवैध कब्जों को छिपाने की कोशिश

Elections in PoK: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पिछले कुछ दिनों से हिंसा जारी है. हाल में ही शहबाज सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता फेल होने के बाद विरोध और तीव्र हो गया है. इस बीच वहां पर दो जिलों में होने वाले चुनावों को टाल दिया. इस पूरे मामले पर भारत ने भी अपना पक्ष रखा है. बता दें कि पाकिस्तान सरकार पीओके में चुनाव करा रही है.
भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. इसमें पाकिस्तान के अवैध और जबरदस्ती कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, बता दें कि पीओके में जारी चुनाव के बीच भारी हिंसा देखने को मिली. कई जगहों पर भारी बवाल भी हुआ. प्रदर्शनकारी अब मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं.
पीओके में चुनावों में हिंसा की खबरों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों के बारे में रिपोर्ट देखी हैं. इस मामले पर भारत का रुख साफ, एक जैसा और सबको पता है. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पाकिस्तान के अवैध और जबरदस्ती कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं.
एमईए ने कहा कि मौजूदा दिखावटी चुनावी कवायद पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और इस क्षेत्र में अपने गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है. जैसा कि हमने पहले कहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, जिनके बारे में आप जानते हैं, आपने वहां से ताजा दृश्य देखे होंगे, पाकिस्तान के आर्थिक शोषण, लोगों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने और उसके प्रशासनिक दमन के सीधे नतीजे हैं.
पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने कहर बरपाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंता जताई जा रही है. वहीं, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं.
बताया यह भी जा रहा है कि फायरिंग विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक निकाली गई मार्च पर की गई. बता दें कि JAAC ने पीओके में जारी चुनावों का बरिष्कार करने का ऐलान किया है.