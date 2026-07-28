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PoK चुनाव पर भारत का बड़ा हमला, बोला- 'ये चुनाव नहीं, अवैध कब्जों को छिपाने की कोशिश

पीओके में चुनावी बवाल पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है और शहबाज सरकार पर निशाना साधा है. भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह कोई भी चुनाव नहीं है, बल्कि अवैध कब्जों को छिपाने की कोशिश की जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 28, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:42 PM IST
PoK चुनाव पर भारत का बड़ा हमला, बोला- 'ये चुनाव नहीं, अवैध कब्जों को छिपाने की कोशिश

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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