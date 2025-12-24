भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी के कामों से प्रभावित हूं

Advertisement
India Malta Relations: भारत और यूरोपीय देश माल्टा अपने द्विपक्षीय संबंधों के 60 साल पूरे कर रहे हैं. इस मौके पर भारत में माल्टा के हाई कमिश्नर और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के इंचार्ज रूबेन गौसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में, मैं पीएम मोदी के नेतृत्व से काफी प्रभावित हुआ हूं.

Dec 24, 2025
India Malta Relations: भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गौसी ने कहा मैं पांच साल पहले यहां आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में, मेरा मतलब है, पिछले पांच सालों में, मैं उनके नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुआ. हम विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी अक्सर मिलते हैं. वह एक बहुत काबिल विदेश मंत्री हैं. वह हमेशा अपने दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं. मुझे पता है कि मेरे मंत्री भी बहुत प्रभावित हुए थे.

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो, मेरा मानना ​​है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा करने में कामयाब रहे. भारत की इकोनॉमी तेजी से छठे से पांचवें और अब चौथे नंबर पर पहुंच गई है और मुझे पता है कि उनका विजन इसे तीसरा बनाना है.

रूबेन ने कहा मैं भारत में और ज्यादा माल्टा का निवेश देखना चाहता हूं. जैसा कि मैंने कहा, माल्टा में पहले से ही बहुत सारा भारतीय निवेश है और मैं सच में भारत में और ज्यादा निवेश देखना चाहता हूं. मैंने पहले भी कहा कि यह तब और ज्यादा मुमकिन होगा जब ईयू-भारत मुक्त व्यापार समझौता होगा. मैंने पिछले पांच सालों में सांस्कृतिक संबंधों पर बहुत काम किया है.

माल्टा के राजदूत ने कहा माल्टा ने नगालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में हिस्सा लिया. इसलिए मैं दोनों तरफ और ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहता हूं. मुझे पता है कि बहुत सारे भारतीय सैनिक वगैरह, अपना वीजा जारी करवाकर माल्टा गए. इसलिए मैं संस्कृति की भी बहुत अहमियत देखता हूं. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब माल्टा में हमारे पास 18,000 भारतीय हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति को मानना, उसका सम्मान करना, उसका आनंद लेना और उसे पसंद करना चाहिए.

गौसी ने कहा खासकर भारतीय व्यापारियों के लिए माल्टा एक और फायदा देता है. वह यह है कि माल्टा एक अंग्रेजी बोलने वाला देश है. हम दोनों ब्रिटिश राज और कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे और मुझे पता है कि यहां बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं. इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है. माल्टा में भी ऐसा ही है. असल में, माल्टा में अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है. हमारी पहली आधिकारिक भाषा माल्टीज है. इसलिए इससे बातचीत करना आसान हो जाता है. अगर आप माल्टा में निवेश कर रहे हैं तो आपको दूसरी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है."

उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अगर आप माल्टा में भारतीय समुदाय को देखें, तो वह हमारे राजनयिक संबंधों का भी हिस्सा है. अगर आप 500,000 की आबादी से लगभग 18,000 की भारतीय समुदाय की तुलना करें तो यह एक बड़ी संख्या है. असल में, माल्टा में भारतीय समुदाय अब सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है.

इनपुट-आईएएनएस

