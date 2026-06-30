फिर से 'ग्रे लिस्ट' में जाएगा पाकिस्तान! भारत ने तैयार किया प्लान; FATF बैठक में खुलेगा 'आतंकिस्तान' का काला चिट्ठा

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तान की सेना और इंटेलिजेंस के कई सीनियर अधिकारियों को ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हुए देखा गया. भारत के पास इसके अलावा भी कई और सबूत हैं जिसमें सरकार से जुड़े हुए लोग आतंकी संगठनों की सभाओं में हिस्सा लेते हुए देखे गए हैं, इन्हें भी FATF की अगली मीटिंग में पेश किया जा सकता है. ताकि इस्लामाबाद को बेहतर मॉनिटरिंग में लाया जा सके, या 'ग्रे लिस्ट' में डाला जा सके.