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फिर से 'ग्रे लिस्ट' में जाएगा पाकिस्तान! भारत ने तैयार किया प्लान; FATF बैठक में खुलेगा 'आतंकिस्तान' का काला चिट्ठा

FATF Meeting: भारत अक्टूबर में होने वाली FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश कर सकता है. भारत चाहता है कि पाकिस्तान फिर से 'ग्रे लिस्ट' में चला जाए.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:37 AM IST
फिर से 'ग्रे लिस्ट' में जाएगा पाकिस्तान! भारत ने तैयार किया प्लान; FATF बैठक में खुलेगा 'आतंकिस्तान' का काला चिट्ठा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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