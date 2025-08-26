अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है सरकार का प्लान?

India America Deal: भारत हर क्षेत्र में अपनी ताकत मजबूत करने में लगा है, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, बीते दिन भारत सरकार ने अपनी ताकतों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों के लिए 62 हजार करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी थी, इसके साथ अब भारत अमेरिकी कंपनी जीई से 113, जीई - 404 इंजन की आपूर्ति के लिए लगभग एक बिलियन अमरीकी डॉलर के सौदे के हस्ताक्षर के करीब है. जानिए क्या है पूरा प्लान?

देने होंगे अतिरिक्त इंजन

इससे पहले स्वदेशी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 83 एलसीए मार्क 1ए विमानों के लिए 99 जीई - 404 का सौदा कर चुकी है, बता दें कि ये 113 इंजन अतिरिक्त होंगे और ये सौदा इसी साल सितंबर तक पूरा हो सकता है. इस सौदे के तहत एचएएल को 212 जीई-404 इंजन समय पर मिल जाएंगे, जिससे इंजन की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सकेगा, उन्होंने कहा कि एचएएल 2029-30 के अंत तक पहले 83 विमानों और 2033-34 तक 97 एलसीए मार्क 1ए के अगले बैच की आपूर्ति करने के लिए काम कर रहा है, भारतीय कार्यक्रम के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अमेरिकी जीई से अब से प्रति माह दो इंजनों को देगी.

क्यों जरूरी हैं इंजन

ANI के मुताबिक एचएएल जीई-414 इंजनों के लिए 80% तकनीक हस्तांतरण के साथ सौदा कर रही है, जो एलसीए मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) के लिए चाहिए. इसके तहत एलसीए मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) के लिए 200 जीई-414 इंजन की जरूरत पड़ेगी, एलसीए मार्क 2 के लिए 162 और एएमसीए के प्रोटोटाइप के लिए 10 इंजन चाहिए. जो मिग-21 के विमानों को बदलने में मदद कर सके.

सरकार ने दी थी मंजूरी

बीते दिन भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी. इसकी कीमत 62,000 करोड़ रुपये थी. केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए हुए इस खरीद को मंजूरी दी थी. इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इन विमानों के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया था.