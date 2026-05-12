'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक, दिया यह मैसेज

India Message to China On Supporting Pak: चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायती दी थी. इसको लेकर अब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देश का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए.
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India Reacts On China Supporting Pak: चीन ने सार्वजनिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने की बात कबूली है. भारत ने अब इसपर अपनी प्रतिकिया देते हुए कहा कि जिम्मेदार देशों को आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देशों को समर्थन देने के अपने प्रयासों पर विचार करना चाहिए. भारत की यह तीखी टिप्पणी एक चीनी अधिकारी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें चीनी अधिकारी ने माना की बीजिंग ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड तकनीकी सहायती दी थी. खैर चीन की इस मदद का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था.
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक संस्थाओं की ओर से इस तरह की कार्रवाई उनकी विश्वसनीयता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है. प्रवक्ता ने कहा,'हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं, जो पहले से ही इन बातों की पुष्टि करती हैं. यह उन देशों का कर्तव्य है जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर विचार करें कि आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने की कोशिशों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और रुतबे को प्रभावित करता है या नहीं.'
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