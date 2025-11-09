Advertisement
Hindi Newsदेश

'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ- सर क्रीक में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK

Brahmashira Exercise News: आतंकपरस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत अब पूरी तरह से मन बना चुका है. इसके लिए भारतीय सेनाओं ने आज सर क्रीक और रन ऑफ कच्छ एरिया में जबरदस्त युद्धाभ्यास किया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:49 PM IST
India military preparations against Pakistan: पाकिस्तान की उसकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है.  भारत की तीनों सेनाएं मिलकर इन दिनों जोर-शोर से गुजरात के रण और सर क्रीक क्षेत्र में 'त्रिशूल एक्सरसाइज' कर रही हैं. यह अभ्यास न केवल भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब की गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है. भारत उसे ऐसी सजा देगा, जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की होगी. 

रणभूमि बनी क्रीक बेल्ट 

भारतीय सेना ने रविवार को एक्सरसाइज ब्रह्म शिरा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. यह एक्सरसाइज त्रिशूल अभ्यास का ही एक हिस्सा है. यह अभ्यास गुजरात के रण ऑफ कच्छ और सर क्रीक सेक्टर में किया गया. यह वही इलाका है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनती रही है. इस इलाके की दलदली भूमि और जटिल भूगोल में इतने बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसे भारतीय सेनाओं ने बखूबी निभाया.

'पांचों' सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन

भारतीय थलसेना की जनसंपर्क इकाई एडीजी पीआई (ADG PI) शाखा ने बताया कि इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल (Coast Guard) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने भी सक्रिय भागीदारी की. इस मल्टी डाइमेंशनल ऑपरेशन का उद्देश्य तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्धक क्षमता का परीक्षण करना और संकट की स्थिति में तेज व सटीक प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मजबूत करना था.

अभ्यास में कई जॉइंट टास्क फोर्सेस का गठन किया गया, जिनका संचालन जॉइंट कंट्रोल सेंटर से किया गया. यह सेंटर  सभी बलों के बीच रीयल-टाइम कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित कर रहा था.

खुद को ढालने में जुटी हैं सेनाएं

भारतीय सेना ने इस दौरान अपनी 'डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' यानी परिवर्तन की झलक भी पेश की. इसमें अत्याधुनिक तकनीक, नई कम्युनिकेशन प्रणाली और उन्नत हथियारों का प्रदर्शन किया गया. जो दिखाता है कि भारतीय सेना अब पुराने ढर्रों से आगे निकलकर नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर की दिशा में बढ़ चुकी है. इस अभ्यास ने यह भी साबित किया कि तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन और सिनर्जी अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है.

बताते चलें कि सर क्रीक इलाका अरब सागर के तट पर, गुजरात के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर स्थित है. यह दलदली पट्टी भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील समुद्री सीमा क्षेत्र माना जाता है. पाकिस्तान इस क्षेत्र पर वर्षों से दावा करता रहा है, जबकि भारत ने हमेशा इसे अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताया है.

अभ्यास में प्रशासन तंत्र को भी जोड़ा गया

ऐसे में यहां भारतीय सेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास न केवल भौगोलिक नियंत्रण का प्रतीक है, बल्कि पाकिस्तान को यह सख्त संदेश भी देता है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर किसी भी तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा.

सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी आपात स्थिति में सेना और नागरिक तंत्र मिलकर तेजी से कार्रवाई कर सकें. समुद्री सीमा पर ड्रोन, निगरानी विमान और नौसैनिक पोतों की मदद से सतत मॉनिटरिंग की गई. इसी के साथ तटरक्षक बल और बीएसएफ की विशेष इकाइयों ने संभावित घुसपैठ मार्गों की पहचान और नियंत्रण का भी अभ्यास किया.

कोई भी खतरा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा!

त्रिशूल एक्सरसाइज के जरिए भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि दुश्मन चाहे किसी भी दिशा से आए, भारत के सिपाही हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं. सर क्रीक से लेकर रण ऑफ कच्छ तक गूंजती सैन्य गड़गड़ाहट यह याद दिलाती है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि खतरे की जड़ को उखाड़ फेंकने की क्षमता भी रखता है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Pakistan News in Hindi

