/चीन-पाक सीमा पर पैनी नजर! देश को मिलेंगे 4 नए फोर-स्टार सैन्य अधिकारी, क्या है थिएटर कमांड का सुपर प्लान?

Military Theatre Commands: भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. देश की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक सूत्र में पिरोने के लिए थिएटर कमांड का प्लान अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है. भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणी इस महीने के अंत तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इसका फाइनल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं.
इस योजना के तहत चीन सीमा के लिए उत्तरी कमांड, पाकिस्तान मोर्चे के लिए पश्चिमी कमांड और समुद्र की सुरक्षा के लिए समुद्री कमांड बनाने का प्रस्ताव है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह आजादी के बाद भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा सुधार होगा.
क्या है थिएटर कमांड?
भारतीय सेना को और ज्यादा आधुनिक और असरदार बनाने के लिए थिएटर कमांड पर लंबे समय से काम चल रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी देश पर कोई संकट आए, तो तीनों सेनाएं अलग-अलग काम करने के बजाय एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें. पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने इस योजना का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे अब वर्तमान CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणी आगे बढ़ा रहे हैं. इस महीने के अंत तक रक्षा मंत्री के सामने इसका खाका पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
3 नए थिएटर कमांड से मजबूत होगी सुरक्षा
इस नए प्लान के तहत भारत की सीमाओं की सुरक्षा को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा. पहला होगा 'उत्तरी थिएटर कमांड', जिसका मुख्य फोकस चीन के साथ लगने वाली सीमा पर रहेगा. दूसरा होगा 'पश्चिमी थिएटर कमांड', जो पाकिस्तान के मोर्चे पर नजर रखेगा. तीसरी होगी 'समुद्री थिएटर कमांड', जो भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र और द्वीपों की रक्षा करेगी. इन तीनों कमांड के बनने से सेना के पास संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका होगा और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फैसले लिए जा सकेंगे.
फोर-स्टार अधिकारियों को मिलेगी कमान
इस बड़े सुधार के बाद भारतीय सेना में चार नए 'फोर-स्टार' अधिकारियों के पद बनाए जाएंगे. ये पद वर्तमान सेना प्रमुखों के बराबर रैंक के होंगे. प्रत्येक थिएटर कमांड का नेतृत्व एक फोर-स्टार अधिकारी करेगा. इसके अलावा एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (VCDS) का पद भी बनाया जाएगा. युद्ध के समय ये थिएटर कमांडर सीधे रक्षा मंत्री से निर्देश लेंगे, जिससे फैसले लेने में देरी नहीं होगी. वहीं, मौजूदा सेना प्रमुखों का काम मुख्य रूप से ट्रेनिंग और सेना को तैयार रखने तक सीमित रहेगा.
वायुसेना की चिंताएं और चुनौतियां
इस योजना को लेकर थल सेना और नौसेना पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन वायुसेना के मन में कुछ शंकाएं हैं. वायुसेना को लगता है कि उसके पास लड़ाकू विमानों और हवाई संसाधनों की सीमित संख्या है. अगर इन संसाधनों को अलग-अलग थिएटर कमांड में बांट दिया गया, तो जरूरत पड़ने पर उनका सही इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, नए CDS सभी पक्षों को साथ लेकर इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश के हित में सबसे बेहतरीन ढांचा तैयार किया जा सके.
रिपोर्ट- अनुवेष