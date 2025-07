'भारत में बंधक हैं...', असदुद्दीन ओवैसी का रिजिजू पर निशाना, कहा- आप मंत्री हैं, राजा नहीं

Asaduddin Owaisi On Kiren Rijiju Statement On Minority: एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर तीखा हमला बोला. ओवैसी की यह प्रतिक्रिया रिजिजू के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है.

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि रिजिजू भारतीय मुसलमानों असलियत को नहीं दिखा रहे हैं. वो भारत के मुसलमानों की मौजूदा सूरते हाल को नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने रिजिजू को याद दिलाया कि एक मंत्री के तौर पर उनका ड्यूटी संविधान के मुताबिक काम करना है. लोकसभा सदस्य ओवैसी ने लिखा कि 'अगर मुसलमानों को इतनी सुविधाएं मिल रही होतीं, तो वे देश में सबसे गरीब, सबसे कम पढ़े-लिखे और सबसे ज्यादा भेदभाव के शिकार क्यों होते?' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को केवल बयानबाज़ी की बजाय ज़मीनी सच्चाई को देखना चाहिए.'

You are a Minister of the Indian Republic, not a monarch. @KirenRijiju You hold a constitutional post, not a throne. Minority rights are fundamental rights, not charity.

Is it a “benefit” to be called Pakistani, Bangladeshi, jihadi, or Rohingya every single day? Is it… https://t.co/G1dgmvj6Gl

