India Missile Test: ब्रह्मोस से भी खतरनाक... भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
India Missile Test: ब्रह्मोस से भी खतरनाक... भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली

NOTAM For India Missile Test: भारत 20-21 अगस्त 2025 को हिंद महासागर में ब्रह्मोस से भी खतरनाक देसी मिसाइल का टेस्ट करेगा. लंबी दूरी और हाइपरसोनिक क्षमता वाली यह मिसाइल दुश्मनों के लिए चेतावनी और भारत की ताकत का प्रदर्शन साबित होगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:39 AM IST
India Missile Test: ब्रह्मोस से भी खतरनाक... भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली

India Missile Test: हिंद महासागर के पानी में हलचल होने वाली है, लेकिन यह कोई तूफान या सुनामी नहीं बल्कि भारत की नई मिसाइल का धमाका होगा. ब्रह्मोस से भी घातक हथियार आने वाला है जो दुश्मनों के लिए चेतावनी से कम नहीं. 20 और 21 अगस्त 2025 को भारतीय समुद्र में सबकी नजरें मिसाइल पर होंगी. पाकिस्तान और अन्य दुश्मन देश अब थर्राने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भारत का यह टेस्ट किसी खेल या शोकेस जैसा नहीं, बल्कि ताकत का प्रदर्शन है.

नोटम के जरिए दी गई चेतावनी

दरअसल, भारत सरकार ने इस टेस्ट के लिए नोटम (Notice to Airmen) जारी कर दिया है. नोटम का मतलब होता है कि उस इलाके में हवाई गतिविधियों पर रोक रहेगी और कोई विमान पास नहीं जाएगा. इससे पहले 23-24 मई 2025 को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पास नोटम जारी किया गया था. अब हिंद महासागर में मिसाइल टेस्ट के लिए यह नोटम जारी किया गया है, जिससे क्षेत्र में पूरी सतर्कता रहेगी. यह कदम दुश्मनों को साफ संदेश देता है कि भारत अपनी मिसाइल ताकत दिखाने में पीछे नहीं है.

 

ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल

हिंद महासागर में इस टेस्ट का मतलब है कि ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल दागी जाएगी. अनुमान है कि यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है. यह अग्नि श्रृंखला की मिसाइल होने की संभावना जताई जा रही है. सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हैं कि यह भारत की अब तक की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल हो सकती है. यह मिसाइल जमीन, हवा और पानी से दागी जा सकती है और दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी.

देसी तकनीक और ताकत का प्रदर्शन

इस मिसाइल टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह देसी तकनीक से विकसित होगी. ब्रह्मोस की तरह, यह मिसाइल भी उच्च तकनीक से लैस होगी. पहले ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी और अब नई मिसाइल से दुश्मनों के लिए चेतावनी स्पष्ट होगी. हिंद महासागर में भारत का यह टेस्ट देश की शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन है जो न केवल दुश्मनों के लिए डर का कारण बनेगा बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारियों को भी साबित करेगा.

