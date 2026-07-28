/फारस की खाड़ी-होर्मुज क्षेत्र में 166 भारतीय नाविक और 6 जहाज, MEA ने बताया सुरक्षा के लिए क्या है सरकार की तैयारी

विदेश मंत्रालय (MEA) ने फ़ारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी शेयर की है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में भारत के छह जहाज़ों पर कुल 125 भारतीय नाविक तैनात हैं. इसके अलावा अन्य देशों के जहाज़ों पर भी 41 भारतीय नाविक मौजूद हैं. इस तरह कुल 166 भारतीय समुद्री कर्मचारी फिलहाल इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में कार्यरत हैं.
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फ़ारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में मौजूद भारतीय जहाज़ों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है. संबंधित भारतीय दूतावास, समुद्री एजेंसियां और अन्य सरकारी संस्थान हालात पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. यदि किसी भी भारतीय जहाज़ या नाविक को सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी.
होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है. खाड़ी देशों से निकलने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है. यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव या सुरक्षा चुनौती वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन पर सीधा असर डाल सकती है. भारत के लिए भी यह मार्ग ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय मिशन स्थानीय प्रशासन, बंदरगाह प्राधिकरणों और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों और जहाज़ों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रखा गया है. साथ ही स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएंगे.
सरकार ने फिलहाल किसी तत्काल खतरे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात में किसी भी बदलाव पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत सभी भारतीय सुरक्षित रहें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर संभव सहायता मिल सके.
विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है. फ़ारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में मौजूद भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएंगे.