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फारस की खाड़ी-होर्मुज क्षेत्र में 166 भारतीय नाविक और 6 जहाज, MEA ने बताया सुरक्षा के लिए क्या है सरकार की तैयारी

विदेश मंत्रालय ने बताया कि फ़ारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में भारत के 6 जहाज़ों पर 125 भारतीय नाविक और अन्य जहाज़ों पर 41 भारतीय मौजूद हैं. सरकार उनकी सुरक्षा पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 28, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:39 PM IST
फारस की खाड़ी-होर्मुज क्षेत्र में 166 भारतीय नाविक और 6 जहाज, MEA ने बताया सुरक्षा के लिए क्या है सरकार की तैयारी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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