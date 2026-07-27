/कुदरत का दोहरा प्रहार: एक तरफ भारत में पानी का सैलाब, दूसरी तरफ यूरोप में सुलगते जंगल; जानिए क्या है इसके पीछे का विज्ञान

Monsoon 2026: आजकल दुनिया में मौसम का अजीब खेल देखने को मिल रहा है. एक तरफ हमारे भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के देशों में भीषण गर्मी और जंगलों में आग लगी हुई है. आइए समझते हैं कि इस सब के पीछे मौसम का कौन-सा विज्ञान काम कर रहा है...
भारत में इस वक्त बारिश कराने के लिए दो बड़े समुद्री सिस्टम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसे आप आसान भाषा में बारिश की मशीन भी कह सकते हैं.
1. बंगाल की खाड़ी: पूरब में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादलों का एक बहुत बड़ा और ठंडा जमावड़ा बना हुआ है. यह चक्रवात की तरह हवा और नमी को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण ओडिशा के जगतसिंहपुर में तो सिर्फ एक दिन में 33 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई.
2. अरब सागर: पश्चिम में अरब सागर से लगातार नमी से भरी हवाएं आ रही हैं. ये हवाएं गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से टकराकर भारी बारिश कर रही हैं.
3. शियर जोन: मध्य भारत के ऊपर हवाओं की एक ऐसी पट्टी बनी है जो पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से आने वाले पानी भरे बादलों को एक साथ मिला देती है.
इसी वजह से मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है.
भारत से दूर यूरोप के देशों (जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली) में हालात बिल्कुल उलट हैं. वहां आसमान से पानी नहीं, बल्कि आग बरस रही है. लगभग ढाई लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है. इसके मुख्य कारण हैं:
1. गर्म हवा का ढक्कन (हीट डोम): यूरोप के आसमान पर गर्म हवा की एक ऐसी परत बन गई है जिसने पूरे इलाके को ढक दिया है. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसी बर्तन पर ढक्कन लगा दिया जाए. हवा नीचे दबकर और ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे बारिश वाले बादल बन ही नहीं पाते.
2. वेपर प्रेशर डेफिसिट: ऐसी कंडीशन में वहां की हवा इतनी गर्म और सूखी हो जाती है कि वह स्पंज की तरह जमीन, पौधों और पत्तियों से सारा पानी सोख लेती है. इस वजह से जंगल पूरी तरह सूखकर माचिस की तीली जैसे बन गए हैं, जो छोटी सी चिंगारी से भड़क उठते हैं.
3. आग से बनने वाले तूफानी बादल: जब जंगल की आग बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसका धुआं और गर्म हवा आसमान में बहुत ऊपर जाकर अजीब तरह के बादल बनाते हैं. इन बादलों से पानी तो नहीं बरसता, लेकिन तेज हवाएं चलती हैं और बिजली गिरती है, जिससे दूर-दूर तक नई आग लग जाती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब ग्लोबल वॉर्मिंग (धरती के बढ़ते तापमान) का नतीजा है. हमारी धरती का पूरा मौसम चक्र आपस में जुड़ा हुआ है. जैसे-जैसे दुनिया गर्म हो रही है, मौसम की ये घटनाएं और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, कहीं सूखा और आग, तो कहीं एक ही दिन में पूरे महीने की बारिश!