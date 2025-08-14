रक्षाबंधन के बाद मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश? जानें IMD की अलर्ट वाली 'भविष्यवाणी'

देश में मानसून ने एक बार फिर ऐसा अपना रंग दिखाया है.जिसके बाद हर कोई हैरान है. रक्षाबंधन के बाद से तो सुबह बारिश, दोपहर में धूप ने अलग ही अपना तेवर दिखाया है. आइए जानते हैं 14 अगस्त से 20 अगस्त तक के मौसम का हाल. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 14, 15, 16 और 20 अगस्त 2025 के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ‌रिपोर्ट के मुता‌बिक, बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ भारी बारिश का कारण बन सकता है. इससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है. आइए जानते हैं, किन-किन राज्यों में होगी भयंकर बारिश.

14 अगस्त को मूसलाधार बारिश की शुरुआत

IMD के मुताबिक, 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में रेड अलर्ट है. भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा है. यूपी के गाजीपुर, बलिया, और गोरखपुर में भी रेड अलर्ट है, जहां गंगा और घाघरा नदियां उफान पर हैं. बिहार के भागलपुर और सुपौल में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं. असम और मेघालय में भी रेड अलर्ट के साथ भारी बारिश की आशंका है. दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

बारिश का असर कम

20 अगस्त तक बारिश की तीव्रता कम हो सकती है. दिल्ली, पंजाब, और हरियाणा में मौसम सामान्य होगा, लेकिन केरल और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. बिहार और ओडिशा में हल्की बारिश होगी, लेकिन बाढ़ का खतरा पूरी तरह टला नहीं है. ‍इसके पहले ओडिशा, झारखंड, और असम में ऑरेंज अलर्ट है. बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की आशंका से बारिश और तेज होगी. उत्तराखंड और हिमाचल में हल्की बारिश होगी, लेकिन भूस्खलन का खतरा बरकरार है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी.