/असम में तबाही, केरल में 25 मौतें और हिमाचल में 153 सड़कें बंद; कई राज्यों में मानसून ने मचाया तांडव

Monsoon Floods Ravage India: असम, केरल और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है. केरल में 25 मौतें हुईं, जबकि असम में पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जा रही है. हिमाचल में 153 सड़कें बंद हैं और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश-बाढ़ का अलर्ट जारी है.
Monsoon Floods Ravage India: देश के कई हिस्सों में इस समय मानसून आफत बनकर बरस रहा है. पूर्वोत्तर के असम से लेकर दक्षिण के केरल और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तक, नदियां उफान पर हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जहां कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं.
असम में बाढ़ से बने भयावह हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं. अपने ऊपरी असम के 5 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने शिवसागर जिले के राहत शिविरों, बाढ़ प्रभावित इलाकों और पानी में डूबे शैक्षणिक संस्थानों का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर और रबर बोट के जरिए पानी और कीचड़ से भरे गांवों में पहुंचकर स्थानीय लोगों का दर्द साझा किया.
शिवसागर के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी परिसर में बने रिलीफ कैंप में पहुंचे सीएम सरमा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये के चेक सौंपे. इससे पहले SDRF के तहत 4-4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी थी. असम के इस अकेले कैंप में ही 162 परिवारों के 563 लोग शरण लिए हुए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को भोजन, पेयजल और चिकित्सा सेवाओं में कोई कमी न होने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 9 अगस्त से बाढ़ के नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए व्यापक सर्वे शुरू होगा. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी जल्द बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने असम पहुंच रहे हैं.
दक्षिण भारत के केरल में भी कुदरत का भयानक रूप देखने को मिल रहा है. केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के अनुसार, राज्य में अब तक बारिश और बाढ़ से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता हैं. राज्य में करीब 18434 लोग बेघर हो चुके हैं, जिन्हें 418 राहत शिविरों में ठहराया गया है.
बाढ़ प्रभावित पठानमथिट्टा जिले के जमीनी दौरे पर पहुंचे सीएम वीडी सतीशन ने अधिकारियों के साथ हाई-लेवल समीक्षा बैठक की. उन्होंने ऐलान किया कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को ₹10000 की तत्काल सहायता दी जाएगी, जबकि पूरी तरह तबाह हुए घरों के लिए ₹6 लाख का मुआवजा तय किया गया है. सतीशन ने नदियों में जमा गाद को इस बार-बार आने वाली आफत की मुख्य वजह बताया और इसे तुरंत हटाने की बात कही.
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण राज्य की 153 प्रमुख सड़कें पूरी तरह बंद हैं, जिनमें अकेले मंडी जिले की 51 सड़कें शामिल हैं. इसके अलावा सिरमौर, कुल्लू और शिमला में भी यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
बारिश और भूस्खलन के कारण बिजली और पानी की सप्लाई पर भी भारी असर पड़ा है. पूरे प्रदेश में 191 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DTR) ठप पड़े हैं और 58 पेयजल योजनाएं बंद हो गई हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में आने वाले 4-5 दिनों तक मानसून का असर इसी तरह एक्टिव रहेगा और कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर रास्तों को खोलने और जरूरी सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है.
इस बीच, जम्मू-कश्मीर में मानसून के फिर से उग्र होने के आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र (MeT) श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, अचानक बाढ़ (Flash Floods), और भूस्खलन (Landslides) को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में विशेषकर दोपहर, शाम और तड़के के समय गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. 5 से 7 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं 8 से 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि, बीच-बीच में थोड़े समय के लिए मौसम साफ हो सकता है. 10 अगस्त के बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार आने की उम्मीद है. इससे पहले जारी एडवाइजरी में भी जम्मू संभाग के जिलों में तेज और विनाशकारी बारिश को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया था.