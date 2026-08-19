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Weather Update: 5 दिनों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-यूपी समेत इन 21 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; IMD की चेतावनी

Today Weather Update: देशभर में इन दिनों कई जगहों पर मानसून का कहर है. उत्तर से दक्षिण भारत तक हर तरफ बारिश हो रही है. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 19, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:50 PM IST
Weather Update: 5 दिनों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-यूपी समेत इन 21 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; IMD की चेतावनी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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