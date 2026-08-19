/Weather Update: 5 दिनों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-यूपी समेत इन 21 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; IMD की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया. खराब मौसम के चलते कई रास्तों में फिसलन और भूस्खलन जैसे खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है. ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और यात्रा से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक जरियों से ही प्राप्त करें. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इंटरनेट पर यात्रा को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें और यात्रा से संबंधित आधिकारिक अपडेट के लिए श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को ही चेक करें.