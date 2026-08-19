/Weather Update: 5 दिनों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-यूपी समेत इन 21 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; IMD की चेतावनी

Monsoon Update: देशभर में मॉनसून की आक्रामक रफ्तार ने मोसव विभाग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. IMD ने कल गुरुवार (20 अगस्त 2026) के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है. ऐसे में पेड़ गिरने के खतरे को देखते हुए जंगल वाले क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है.
मौसम विभाग ने 20 अगस्त 2026 को देश के 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक असम और मेघालय शामिल हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. वहीं, उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश के खतरे को देखते हुए 20 अगस्त 2026 को कक्षा 1-12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया गया है.
दिल्ली में 20 अगस्त 2026 को भारी बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है.
Depression over north Jharkhand and adjoining southwest Bihar & southeast Uttar Pradesh moved west-northwestwards and weakened into a Well Marked Low Pressure Area over the same region at 1130 hrs IST of today, the 19th August, 2026.
It is very likely to continue to move… pic.twitter.com/FEq9w0Qwzl
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 19, 2026
मौसम विभाग के मुताबिक यहां 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है. इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है. यूपी में भी कल आजमगढ़, प्रतापगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर,ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हमीरपुर, गोरखपुर,जालौन, झांसी, कानपुर, गोरखपुर, इटावा और देवरिया में भी भारी बारिश की संभावना है.
पहाड़ों की बात करें तो यहां के उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के सोलन, ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर, हमीरपुर और चंबा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी.
Subject: (i)Under the influence of Depression over north Jharkhand and adjoining southwest Bihar & southeast Uttar Pradesh; Isolated heavy to very heavy rainfall also likely over East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and heavy rainfall over Bihar and Jharkhand with Isolated… pic.twitter.com/0leyxvTK8y
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 19, 2026
जम्मू-कश्मीर में भी रियासी, गांदरबल, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, मिरपुर, बांदीपोरा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, रामबन, मिरपुर, शोपियां और पुंछ में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी.
दक्षिण भारत में भी 20 अगस्त 2026 को कई राज्यों में बारिश हो सकती है. यहां 19-25 अगस्त 2026 के बीच लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में बारिश,आंधी, बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में भी 19-22 अगस्त 2026 के बीच असम-मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. असम-मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी 19-25 अगस्त 2026 के बीच बारिश की उम्मीद है.
जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया. खराब मौसम के चलते कई रास्तों में फिसलन और भूस्खलन जैसे खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है. ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और यात्रा से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक जरियों से ही प्राप्त करें. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इंटरनेट पर यात्रा को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें और यात्रा से संबंधित आधिकारिक अपडेट के लिए श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को ही चेक करें.