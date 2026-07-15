/उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी तो कर्नाटक में सूखे जैसे हालात! पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश, क्यों रूठ गया मॉनसून?

IMD Weather Update: देश भर में मौसम का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बुधवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो चरम रूप देखने को मिलेंगे. एक तरफ जहां बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम मजबूत हो रहा है, जिससे ओडिशा और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी रहेगा. मानसून के एक्टिव होने से पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों से तबाही और सूखे की खबरें भी आ रही हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को ओडिशा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है. इसके साथ ही बिहार में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी झमाझम बारिश होने वाली है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में भी भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है.
कर्नाटक में सूखा, CM की PM से गुहार
कर्नाटक में हालात बिल्कुल उलट हैं. वहां सूखे के हालात पैदा हो गए हैं, जिसके चलते कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर तुरंत मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने पत्र लिखकर कर्नाटक में सूखे जैसे हालात को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. दूसरी तरफ मौसम की इस मार से कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं. असम के चिरांग जिले में भारी बारिश के बाद नांगल भंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटान हो रहा है और कई परिवार बेघर हो गए हैं.
Karnataka CM DK Shivakumar writes a letter to Prime Minister Narendra Modi seeking urgent intervention in view of the emerging drought situation in Karnataka. pic.twitter.com/p9AeOTSrx8
— ANI (@ANI) July 15, 2026
तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट
बारिश के साथ-साथ कई राज्यों में आंधी-तूफान का भी साया है. पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की बात कही गई है.
#WATCH | Residents of Nangalbhanga village and nearby communities in Assam's Chirang district are grappling with a severe crisis as rising water levels in the Nangal Bhanga River, fueled by heavy rainfall, have triggered extensive soil erosion. The erosion has displaced families… pic.twitter.com/fC7msZo3NC
— ANI (@ANI) July 15, 2026
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं उमस का टॉर्चर
एक तरफ जहां आधा देश भीग रहा है, वहीं दक्षिण भारत में सूरज की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल के तटीय इलाकों में हीटवेव यानी लू की स्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लोगों को उमस भरी गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा.
बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम
राहत की बात यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून देश भर में पूरी तरह एक्टिव है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के भीतर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है. यह सिस्टम आने वाले दिनों में पूर्वी और मध्य भारत में मानसून को और ज्यादा मजबूत करेगा, जो खेती और पानी की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है.