Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी तो कर्नाटक में सूखे जैसे हालात! पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश, क्यों रूठ गया मॉनसून?

उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी तो कर्नाटक में सूखे जैसे हालात! पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश, क्यों रूठ गया मॉनसून?

मौसम विभाग ने बुधवार को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और कुछ राज्यों में भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से मानसून और मजबूत होने वाला है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 15, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:29 AM IST
उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी तो कर्नाटक में सूखे जैसे हालात! पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश, क्यों रूठ गया मॉनसून?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक शो ने बनाया इंटरनेट का सुपरस्टार, उसी ने पहुंचा दिया कोर्ट... समय रैना की स्टोरी
Samay Raina1 hr ago
2
Ind vs Eng1 hr ago
3
us iran war1 hr ago
4
Rafflesia flower1 hr ago
5
petrol diesel price today1 hr ago