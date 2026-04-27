भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!‘कुछ' देख भौंकने लगते हैं कुत्ते

Where is Scariest Beach in India: स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं. इसके साथ ही लोग अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलने वाले हैं. कई लोग पहाड़ों पर जाएंगे तो कुछ लोग किलों, जंगलों और समुद्री बीचों पर घूमने जाएंगे. अगर आप भी समुद्र किनारे घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक जगह घूमने की गलती कभी मत करना. वह भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावना समुद्री बीच है. वहां की हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है. वहां घूम रहे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कोई उन्हें चुपके से देख रहा है. उस बीच की रेत सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी, रहस्यमयी और लगभग काली है. उस बीच पर जाने की जल्दी से कोई हिम्मत नहीं कर पाता है. आइए, आज आपको उस डरावने बीच के बारे में विस्तार से बताते हैं.

भारत का सबसे डरावना समुद्री बीच

हम भारत के जिस सबसे ज्यादा डरावने बीच की बात कर रहे हैं, उसका नाम दुमस बीच है. यह बीच गुजरात में है. सूरत से करीब 20 किमी दूर यह बीच अरब सागर के तट पर है. वहां पर गोवा की तरह कोई चकाचौंध या भीड़भाड़ नहीं है. इस बीच की रेत का रंग धूसर नहीं बल्कि काला है. वहां पर शांति, सादगी और अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है. दिन में तो काफी लोग घूमते हुए दिख जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही वहां पर डरावना माहौल बनना शुरू हो जाता है.

श्मशान घाट से समुद्र तट तक का सफर

स्थानीय लोगों का मानना है कि सदियों पहले वह जगह हिंदू श्मशान घाट हुआ करती थी. वहां पर लोग अपने परिजनों की पार्थिव देह लेकर आते थे और अंतिम संस्कार करते थे. इसके बाद चिता की राख को समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता था. उसी राख ने रेत का रंग काला कर दिया. धीरे-धीरे वहां पर भय से जुड़ी कहानियां फैलने लगीं. लोग अपने-अपने अजीब अनुभव सुनाने लगे.

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कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां पर हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है. कई लोगों का कहना है कि वहां घूमते हुए ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको घूर रहा हो. कई लोगों का दावा है कि वहां पर कुत्ते अक्सर खाली जगह पर जोर-जोर से भौंकते हुए देखे जाते हैं. कई अफवाहें तो लोगों के गायब होने की भी है.

रात में आती हैं अजीब आवाजें

हालांकि इन सब बातों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. विद्वानों का कहना है कि बीच की रेत के काले होने की असल वजह वहां पर आयरन जैसे खनिज की अधिकता हो सकती है. वहां पर अजीब आवाजें आने की वजहें हवा और लहरों की वजह से हो सकती हैं. अब इनमें से क्या सच है और क्या काल्पनिक. इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता. लेकिन इतना तय है कि रहस्यमयी कहानियों की वजह से यह बीच भारत का सबसे डरावान बीच जरूर बन गया है, जहां पर रात के समय घूमने में हर किसी के प्राण सूख जाते हैं.

अंधेरा होते ही शांत हो जाती है जगहें

रात ढलते ही यह जगह शांत और अंधेरी हो जाती है. स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद वहां पर ज्यादा देर रुकने की सलाह नहीं देते. ज्यादातर लोग अंधेरा होने से पहले वहां से वापस लौट जाते हैं. हालांकि, दिन में इस बीच पर घूमना पूरी तरह सुरक्षित और जीवंत लगता है.