Advertisement
trendingNow13194176
Hindi Newsदेशभारत का वो सबसे डरावना समुद्री बीच! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!‘कुछ देख भौंकने लगते हैं कुत्ते

भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!‘कुछ' देख भौंकने लगते हैं कुत्ते

Which is Scariest Beach in India: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा डरावना समुद्री बीच भी है, जहां सूरज ढलते ही मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है! वहां पर रात में ‘कुछ' रहस्यमयी देखकर कुत्ते भौंकने लग जाते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!‘कुछ' देख भौंकने लगते हैं कुत्ते

Where is Scariest Beach in India: स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं. इसके साथ ही लोग अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलने वाले हैं. कई लोग पहाड़ों पर जाएंगे तो कुछ लोग किलों, जंगलों और समुद्री बीचों पर घूमने जाएंगे. अगर आप भी समुद्र किनारे घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक जगह घूमने की गलती कभी मत करना. वह भारत का सबसे रहस्यमयी और डरावना समुद्री बीच है. वहां की हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है. वहां घूम रहे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कोई उन्हें चुपके से देख रहा है. उस बीच की रेत सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी, रहस्यमयी और लगभग काली है. उस बीच पर जाने की जल्दी से कोई हिम्मत नहीं कर पाता है. आइए, आज आपको उस डरावने बीच के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

भारत का सबसे डरावना समुद्री बीच

हम भारत के जिस सबसे ज्यादा डरावने बीच की बात कर रहे हैं, उसका नाम दुमस बीच है. यह बीच गुजरात में है. सूरत से करीब 20 किमी दूर यह बीच अरब सागर के तट पर है. वहां पर गोवा की तरह कोई चकाचौंध या भीड़भाड़ नहीं है. इस बीच की रेत का रंग धूसर नहीं बल्कि काला है. वहां पर शांति, सादगी और अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है. दिन में तो काफी लोग घूमते हुए दिख जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही वहां पर डरावना माहौल बनना शुरू हो जाता है.

श्मशान घाट से समुद्र तट तक का सफर

स्थानीय लोगों का मानना है कि सदियों पहले वह जगह हिंदू श्मशान घाट हुआ करती थी. वहां पर लोग अपने परिजनों की पार्थिव देह लेकर आते थे और अंतिम संस्कार करते थे. इसके बाद चिता की राख को समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता था. उसी राख ने रेत का रंग काला कर दिया. धीरे-धीरे वहां पर भय से जुड़ी कहानियां फैलने लगीं. लोग अपने-अपने अजीब अनुभव सुनाने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां पर हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है. कई लोगों का कहना है कि वहां घूमते हुए ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको घूर रहा हो. कई लोगों का दावा है कि वहां पर कुत्ते अक्सर खाली जगह पर जोर-जोर से भौंकते हुए देखे जाते हैं. कई अफवाहें तो लोगों के गायब होने की भी है.

रात में आती हैं अजीब आवाजें

हालांकि इन सब बातों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. विद्वानों का कहना है कि बीच की रेत के काले होने की असल वजह वहां पर आयरन जैसे खनिज की अधिकता हो सकती है. वहां पर अजीब आवाजें आने की वजहें हवा और लहरों की वजह से हो सकती हैं. अब इनमें से क्या सच है और क्या काल्पनिक. इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता. लेकिन इतना तय है कि रहस्यमयी कहानियों की वजह से यह बीच भारत का सबसे डरावान बीच जरूर बन गया है, जहां पर रात के समय घूमने में हर किसी के प्राण सूख जाते हैं. 

अंधेरा होते ही शांत हो जाती है जगहें

रात ढलते ही यह जगह शांत और अंधेरी हो जाती है. स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद वहां पर ज्यादा देर रुकने की सलाह नहीं देते. ज्यादातर लोग अंधेरा होने से पहले वहां से वापस लौट जाते हैं. हालांकि, दिन में इस बीच पर घूमना पूरी तरह सुरक्षित और जीवंत लगता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Interesting Facts in HindiDumas Beach

Trending news

भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा