Advertisement
trendingNow12966083
Hindi Newsदेश

डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण; रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के तहत भारत लगातार एक के बाद एक छलांग रक्षा क्षेत्र में लगा रहा है. हमने ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान भारत की कई मिसाइलों को देखा था जिनमें हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी थी. अब इसके साथ ही भारत ने एक और नाग एमके- 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण; रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

बीते कुछ वर्षों में भारत ने हथियारों के क्षेत्र में बहुत ही तगड़ी छलांग लगाई है. मौजूदा समय भारत के पास कई ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखते हैं. अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के तहत एक और विध्वंसक हथियार नाग एमके- 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है. इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने इसे बनाया है.

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के तहत भारत लगातार एक के बाद एक छलांग रक्षा क्षेत्र में लगा रहा है. हमने ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान भारत की कई मिसाइलों को देखा था जिनमें हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी थी. अब इसके साथ ही भारत ने एक और नाग एमके- 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

इस सफलता पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ की टीम को बधाई दी है. उन्होंने इस मिसाइल परीक्षण के वीडियो को अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. इसके पहले भारत ने नाग मिसाइल भी लांच की थी. इस मिसाइल की खासियत ये थी कि ये 'फायर एंड फॉरगेट' की तकनीकि पर काम करती थी. नाग मिसाइल को एक बार लक्ष्य पर निशाना साधकर आप भूल जाओ क्योंकि ये मिसाइल खुद अपने टारगेट का पता लगाकर उस पर हमला कर देती है. नाग मिसाइल में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसकी वजह से ये अपने लक्ष्य को खुद साध लेती है. फायर करने के बाद इसे किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है. अब डीआरडीओ ने नाग मिसाइल का अपडेटेड वर्जन नाग एमके-2 मिसाइल को सफलता पूर्वक लांच कर दिया है.

यह भी पढ़ेंः ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

rajnath singh

Trending news

ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?