डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण; रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

बीते कुछ वर्षों में भारत ने हथियारों के क्षेत्र में बहुत ही तगड़ी छलांग लगाई है. मौजूदा समय भारत के पास कई ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखते हैं. अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के तहत एक और विध्वंसक हथियार नाग एमके- 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है. इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने इसे बनाया है.

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के तहत भारत लगातार एक के बाद एक छलांग रक्षा क्षेत्र में लगा रहा है. हमने ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान भारत की कई मिसाइलों को देखा था जिनमें हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी थी. अब इसके साथ ही भारत ने एक और नाग एमके- 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है.

In a major boost to Atmanirbharta in the critical defence technology, CVRDE DRDO achieved a major milestone in the development of Light Tank (designed and developed by DRDO and manufactured by Larson & Toubro Ltd.) by demonstrating the Anti Tank Guided Missile (Nag Mk II) Firing… pic.twitter.com/At9nFR3g25 — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025

इस सफलता पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ की टीम को बधाई दी है. उन्होंने इस मिसाइल परीक्षण के वीडियो को अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. इसके पहले भारत ने नाग मिसाइल भी लांच की थी. इस मिसाइल की खासियत ये थी कि ये 'फायर एंड फॉरगेट' की तकनीकि पर काम करती थी. नाग मिसाइल को एक बार लक्ष्य पर निशाना साधकर आप भूल जाओ क्योंकि ये मिसाइल खुद अपने टारगेट का पता लगाकर उस पर हमला कर देती है. नाग मिसाइल में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसकी वजह से ये अपने लक्ष्य को खुद साध लेती है. फायर करने के बाद इसे किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है. अब डीआरडीओ ने नाग मिसाइल का अपडेटेड वर्जन नाग एमके-2 मिसाइल को सफलता पूर्वक लांच कर दिया है.

