DNA: खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?

Lion Symbol India: चाहे हाल में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार हुई हो या 1965 की हार हो. पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा झूठ के सहारे अपनी अवाम को बरगलाते रहे हैं.लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कैसे भारतीय शूरवीरों के सामने घुटने टेकते रहा है.

पाकिस्तान और पाकिस्तान वाली कट्टरपंथी सोच को हमेशा भारत ने जमीन दिखाई है. अफसोस ये है कि भारत में भी इस कट्टरपंथी सोच के कुछ किरदार समय-समय पर अपना रंग दिखाते हैं. आज हम ऐसे ही कट्टरपंथी किरदारों का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये कट्टरपंथी भारतीय संविधान और धर्म की व्याख्या अपनी सुविधा के लिए करते हैं.

राष्ट्रीय चिन्ह पर क्यों ऐतराज?

कश्मीर की हजरतबल दरगाह में शुक्रवार को जिस तरह अशोक चिह्न को ईंट और पत्थरों से तोड़ा गया, वो इसी कट्टरपंथी सोच का प्रमाण है. इस कट्टरपंथी सोच को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न पर ऐतराज है. आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जिन लोगों की आंखों में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न चुभता है उनके दिल में चांद-सितारा वाला प्रतीक क्यों बसा हुआ है. लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अशोक चिह्न पर प्रहार करनेवाले गद्दार गैंग के खिलाफ अब तक क्या एक्शन हुआ है.

अज्ञात लोगों के खिलाफ ओपन FIR तो दर्ज कर ली गई. करीब 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया. लेकिन पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया. यानी अशोक चिह्न विवाद पर अपडेट ये है कि 72 घंटे बाद भी कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है. पत्थर से राष्ट्र चिह्न तोड़ने वाले अब भी आजाद घूम रहे हैं. धारा लगाने को लेकर कोई कोताही नहीं बरती गई है.

तोड़फोड़ करनेवालों के खिलाफ BNS की धारा

धारा 300 यानी धार्मिक पूजा कर रहे समूह में विघ्न डालना

धारा 352 यानी शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना

धारा 191(2) यानी दंगा करना

धारा 324 यानी गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुँचाना

धारा 61(4) आपराधिक षडयंत्र

के साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं. लेकिन गिरफ्तारी शून्य है. और यही दुख की बात है. पूरा देश हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न के अपमान से आक्रोशित है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है. लेकिन अपने देश में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं. अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के लिए दिल में ममता रखनेवाली महबूबा मुफ्ती का भी नाम उन्हीं लोगो में शामिल है. महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ ही FIR दर्ज कराने की मांग कर रही है.

महबूबा ने कहा, लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे. यह हमारे लिए ईशनिंदा है. वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों पर ईशनिंदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

महबूबा की सुविधा वाली सियासत

महबूबा मुफ्ती की शब्दावली पर गौर किया आपने. भारतीय संविधान की शपथ लेकर जम्मू-कश्मीर की सीएम बननेवाली महबूबा मुफ्ती को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न लगाना ईशनिंदा लगता है. हजरतबल में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न के अपमान के पीछे यही ईशनिंदा वाली कट्टरपंथी सोच है. लेकिन पहले वो सवाल जो आज महबूबा मुफ्ती से जरूर पूछा जाना चाहिए. महबूबा मुफ्ती के सीएम रहते भी हजरतबल दरगाह में एक बोर्ड लगा था. इस बोर्ड पर अशोक चिह्न अंकित था. लेकिन तब सीएम के सिंहसान पर बैठीं महबूबा मुफ्ती को ये ईशनिंदा नहीं दिखता था. आज उन्हें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ईशनिंदा लगता है. इसे सुविधा वाली सियासत कहा जाता है.

अब बात करते हैं ईशनिंदा वाली सोच की. ईशनिंदा ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जरूर पाकिस्तान की तस्वीर कौंधती है. दरअसल

ईशनिंदा पैगंबर पवित्र वस्तु या धार्मिक विश्वास का अनादर है. पाकिस्तान-सऊदी अरब जैसे देशों में ईशनिंदा के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में हर साल 10 लोगों को ईशनिंदा के आरोप में मार दिया जाता है. तो क्या यही ईशनिंदा वाला कानून महबूबा मुफ्ती और उनके जैसे लोग भारत में लागू कराना चाहते हैं.

कट्टरपंथी सोच से बचने की जरूरत

इस चालाकी भरी कट्टरपंथी सोच से सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि ये सोच भारत के धर्मनिरपेक्ष और उदार समाज को अपने कट्टरपंथी विचारों में रंगना चाहती है. इनके शातिरपन को भी समझिए. ये लोग बात भारतीय संविधान की करते हैं लेकिन काम संविधान की भावना के खिलाफ करते हैं. इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न का अपमान करनेवाले मासूम और निर्दोष लगते हैं. और इस अपराध का विरोध करनेवाले दोषी. इनकी शातिर कट्टरपंथी सोच संविधान के अनुच्छेद 295ए को याद रखती है. लेकिन संविधान का अनुच्छेद 51A इन्हें याद नहीं रहता तो कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सम्मान देना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है.

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न को इस्लाम के खिलाफ बतानेवालों की बेईमानी भी आज हम आपको बताते हैं. यह भी जानिएगा कि कैसे से कट्टरपंथी भारत विरोध के लिए इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं. दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है. जी हां गरुड है

मिस्र के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न बाज है. बाज मिस्र के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है

इराक का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बाज है.

यमन का राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न भी बाज है.

सीरिया का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी बाज है.

अशोक चिन्ह में चार सिंह की आकृति को इस्लाम विरोधी बतानेवालों की सोच कितनी छोटी, मौकापरस्त और कट्टरपंथी हैं ये इसी से जाहिर होता है.

दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ है. अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न पर पशु-पक्षी की तस्वीर ईशनिंदा होती तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न गरुड़ क्यों होता.

इंडोनेशिया ही नहीं मिस्र, इराक, यमन जैसे मुस्लिम देशों का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बाज जैसा पंछी है. तो क्या ये देश ईशनिंदा कर रहे हैं. जवाब है नहीं. क्या ये देश इस्लाम का अपमान कर रहे हैं. जवाब है नहीं. सोचिए जिन देशों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है वहां राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न गरुड़ है, बाज है. लेकिन वहां कोई हंगामा नहीं होता है. वहां ईशनिंदा वाली कट्टरपंथी सोच नहीं दिखती है. फिर भारत में अशोक चिह्न को लेकर ईशनिंदा वाली थ्योरी कैसे आकार लेने लगती है. इसे समझने के लिए हमें कट्टरपंथियों के सोचने के तरीके को समझना होगा.

चांद-सितारा नहीं इस्लामिक प्रतीक चिन्ह

तुर्किए के झंडे में चांद-सितारा है. पाकिस्तान के झंडे में भी चांद सितारा है. अल्जीरिया, ट्यूनिशिया जैसे देशों के झंडे में चांद-सितारा है. यही झंडा कट्टरपंथियों को पसंद है. चांद सितारा इस्लामिक प्रतीक चिह्न नहीं है. 14 वी सदी में ओटोमन स्रामाज्य के झंडे पर पहली बार आधा चांद और सितारा लगाया गया था. कट्टरपंथियों ने इसे इस्लामिक पहचान से जोड़ दिया. यही कट्टरपंथी पहचान पाकिस्तान को तुर्किए से जोड़ती है. यही सोच भारत के कट्टरपंथियों को पाकिस्तान से जोड़ती है. अशोक चिह्न देखते ही इन कट्टरपंथियों के दिल में दर्द उठने लगता है. क्योंकि इनके मन में चांद-सितारा बसा हुआ है. शायद ये कट्टरपंथी भारत में भी चांद-सितारा वाला झंडा देखना चाहते हैं.

लेकिन इन कट्टरपंथियों को समझना चाहिए कि भारत सनातन जीवन मूल्य वाला धर्मनिरपेक्ष देश है. जो सह अस्तित्व की भावना में विश्वास रखता है. यहां भारतीय परंपरा से जुड़े सांस्कृतिक चिह्न भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं. संकीर्ण सोच वाले इन कट्टरपंथियों को ये भी समझना होगा कि राष्ट्र धर्म किसी भी धर्म से पहले होता है. कट्टरपंथियों को ये बात अच्छी समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध है और ऐसा करनेवालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी.