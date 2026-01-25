'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने भी युवाओं को दिया खास संदेश

India national voter day 2026: भारत निर्वाचन आयोग इस वर्ष 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 नई दिल्ली में मनाने जा रहा है. इस साल की थीम मेरा भारत, मेरा वोट रखी गई है और टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक. इस अवसर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. इस दौरान बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवॉर्ड भी दिए जाएंगे, जिनमें चुनाव मैनेजमेंट, तकनीकी इस्तेमाल, वोटर जागरूकता और मीडिया के लिए विशेष पुरस्कार शामिल हैं.

बिहार चुनाव की सफलता

एनवीडी-2026 पर दो नई प्रकाशन सामग्री भी जारी की जाएगी. एक है '2025: पहल और नवाचारों का वर्ष' और दूसरी है 'चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व'. इसमें बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन पर प्रकाश डाला गया है. एक वीडियो भी दिखाया जाएगा, जिसमें चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक विकास में आयोग की वैश्विक नेतृत्व क्षमता दिखाई जाएगी. इसके अलावा, चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी. इसमें मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव संचालन के अलावा आयोग की नई पहलों और बिहार चुनाव की सफलता को दिखाया जाएगा.

राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूरे देश में राज्य और जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे. मुख्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों से कार्यक्रमों का संचालन होगा। बूथ स्तर पर बीएलओ नवपंजीकृत मतदाताओं का स्वागत करेंगे और उन्हें ईपीआईसी सौंपेंगे. इस प्रकार नए मतदाताओं को लोकतंत्र में शामिल होने का अवसर और उत्साह दोनों मिलेगा. मतदाता बनना केवल अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है. इसी भावना को इस कार्यक्रम में पूरी तरह उजागर किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि मतदाता होना संवैधानिक अधिकार के साथ एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है. मतदान के माध्यम से हर नागरिक भारत के भविष्य में अपनी आवाज दर्ज कराता है. प्रधानमंत्री ने भारत निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में आयोग का योगदान महत्वपूर्ण है. उन्होंने युवाओं को 'माय भारत' प्लेटफॉर्म से जुड़ने और नए मतदाताओं के स्वागत में सक्रिय रहने का आह्वान किया. इससे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास होगा.

पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं का उत्सव मिलकर मनाना चाहिए. घर, मोहल्ले या स्कूल-कॉलेज में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जा सकता है. इससे उन्हें लोकतंत्र में अपनी भूमिका समझने और भागीदारी करने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि मतदान में शामिल होना हमारे लोकतंत्र की जीवंतता और मजबूती का प्रतीक है. देश के विभिन्न हिस्सों के नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं. युवाओं की जागरूकता और सक्रियता लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है.

कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर संकल्प लें कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. इससे एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा. मतदाता होने का महत्व केवल वोट देने तक सीमित नहीं है. यह देश की दिशा और भविष्य तय करने में हर नागरिक की भागीदारी का प्रतीक है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर आवाज कीमती है. युवा और सभी नागरिक मिलकर लोकतांत्रिक मूल्य और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं.

