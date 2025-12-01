Advertisement
trendingNow13025617
Hindi Newsदेश

भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?

Nepal News: भारत में बीते कई दिनों से अपनी सेना को युद्धाभ्यास करा रहे नेपाल ने अपनी करेंसी (नए नोट) छापने का काम चीन की सरकारी प्रिंटिंग कंपनी को दिया है. नेपाल ने 50-500-1000 रुपए के नए नोट छापने का ठेका चीन की सरकारी कंपनी को दिया है. नेपाल के सेंट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के मुताबिक नए नोटों पर किसी का सिग्नेचर और फूल भी होगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?

Operation SURYAKIRAN and Nepal currencyभारत और नेपाल का सदियों नहीं, युगों पुराना नाता है. आज भी दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है. इस एतिहासिक रिश्ते को न जाने किसकी नजर लग गई कि एक ओर नेपाल अपनी सैना को प्रशिक्षण दिलाने के लिए भारत में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कर रहा है. वही नेपाल जो कारोबारी और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर ही निर्भर है वहीं अपनी करेंसी के नए नोट भारत के धुर-विरोधी चीन के प्रिंटिंग प्रेस में छपवाकर अजीब संदेश दे रहा है. 

भारत में सैन्य अभ्यास चीन में नोटों की छपाई

नेपाल चीन में नए नोट छपवा रहा है इसकी पुष्टि होते ही नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल के हवाले से पता चला चीनी कंपनी को हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट दिया है. जो अगले 9 महीनों के अंदर नोटों की डिजाइन बनाएगी, उन्हें प्रिंट करेगी और काठमांडू को सप्लाई भी करेगी. इसके लिए नोट का पूरा डिजाइन पहले बैंक को भेजा जाएगा, बैंक के अप्रूवल के बाद ही असली प्रिंटिंग शुरू होगी. चीन भारत से बैर रखता है, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को अपना बताता है, उसकी शय पर ही नेपाल ने कुछ समय पहले एक विवादित नक्शा छापकर भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

नया नोट पुरानी चिंता

जानकारी के मुताबिक नए नोटों पर नेपाल का वही संशोधित नक्शा होगा जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है. गौरतलब है कि ये तीनों इलाके महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से में आते हैं और भारत इन्हें अपना बताता आया है, जबकि कुछ समय से नेपाल ये दावा करने लगा है कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक ये तीनों स्थान उसके हैं. कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा नेपाल का ऐसा रवैया कई लोगों की समझ से परे है.

पिथौरागढ़ में 'सूर्य किरण'

दोनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ. इस सैन्य अभ्यास का पहला सप्ताह हाई एनर्जी, ट्रेनिंग और एडवांस टेक्निकल उपकरणों के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने बटालियन-स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण करते हुए आतंकवाद-रोधी अभियानों के साथ-साथ जंगल युद्धकला का अभ्यास किया.

उत्तराखंड के विशाल पहाड़ी इलाकों में दोनों सेनाओं ने पर्वतीय युद्धकला पर केंद्रित कई व्यावहारिक एवं सामरिक अभ्यास भी किए हैं. इस सप्ताह के दौरान भारतीय सेना और नेपाली सेना के जवानों ने इंटीग्रेटेड फील्ड क्राफ्ट, रोड ओपनिंग पार्टी एवं काफिला सुरक्षा जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया.

क्या सीखा-क्या सिखाया?

इसके अलावा एम्बुश और काउंटर-एम्बुश, मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट, बस इंटरवेंशन, कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन भी 'सूर्य किरण' का हिस्सा रहे. इसी दौरान आतंकियों के ठिकाने में इंटरवेंशन, फॉरेस्ट सर्वाइवल, रॉक क्राफ्ट और फॉरेस्ट फायरिंग का अभ्यास किया गया. इसी दौरान दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, समन्वय और इंटर-ऑपरेबिलिटी को मजबूत किया, जिससे संयुक्त अभियानों की क्षमता में इजाफा हुआ.

इसकी सबसे बड़ी यूएसपी अत्याधुनिक और विशेषीकृत तकनीकों का एकीकृत उपयोग रहा. इसमें इंटेलिजेंस सर्विलांस और दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी, ड्रोन, मानवरहित लॉजिस्टिक वाहनों, निगरानी सेंसरों तथा सुरक्षित डिजिटल संचार प्रणालियों का प्रयोग शामिल था. इन तकनीकों की मदद से संयुक्त दलों को आधुनिक युद्धक परिस्थितियों, विशेषकर घने जंगलों और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी रणनीतियों को और बेहतर बनाने का अवसर मिला.

नया दौर!

यहां आपसी समझ और सौहार्द बढ़ाने के लिए पीटी, योगा, वॉलीबॉल जैसी शारीरिक गतिविधियों का आयोजन हुआ. दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर मजबूत संबंध स्थापित हुए. हफ्तेभर चली ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और नेपाल की साझा प्रतिबद्धता दर्शाती है.  (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

India Nepal Military exercise

Trending news

भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत