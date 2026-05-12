Advertisement
trendingNow13214688
Hindi Newsदेशकौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? रेस में ये नाम, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी-CJI सूर्यकांत

कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? रेस में ये नाम, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी-CJI सूर्यकांत

New CBI Director: CBI के नए डायरेक्टर को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास पहुंच गए है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 12, 2026, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? रेस में ये नाम, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी-CJI सूर्यकांत

CBI Director: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए डायरेक्टर को लेकर आज ( 12 अप्रैल 2026) को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हाई लेवल सलेक्शन कमेटी नए CBI डायरेक्टर के नाम पर मुहर लगा सकती है. बता दें कि इस 3 सदस्यीय कमेटी में पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं. मौजूदा CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई 2026 को समाप्त हो रहा है.  

प्रधानमंत्री निवास पहुंचे CJI और राहुल गांधी 

नए CBI डायरेक्टर के चुनाव को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग में पीएम मोदी, CJI सूर्यकांत और नेता विपक्ष की मीटिंग जल्द शुरू होनी है. इसके लिए CJI और राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास पहुंच गए है. बता दें कि नए CBI डायरेक्टर की रेस में कई सीनियर IPS ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं. इनमें 1990 बैच के हरियाणा कैडर के IPS शत्रुजीत सिंह कपूर सबसे आगे बताए जा रहे हैं. वर्तमान में वह ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं और हरियाणा के DGP भी रह चुके हैं.    

ये भी पढ़ें- 'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक, दिया यह मैसेज

Add Zee News as a Preferred Source

ये नाम भी आगे 

भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ पराग जैन का नाम भी नए CBI डायरेक्टर के प्रमुख दावेदारों में से एक माना जा रहा है. उनके पास इंटेलिजेंस और डिफेंस मामलों का अच्छा-खासा अनुभव है. उनके अलावा NIA चीफ सदानंद दाते,  1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर अजय कुमार शर्मा और 1993 बैच के केरल कैडर योगेश गुप्ता का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे है.    

ये भी पढ़ें-  'भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपनों को कुचला...,' NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला

कैसे होता है चयन? 

बता दें कि अगर चयन समिति किसी के नाम पर सहमत नहीं होती है, तो मौजूदा डायरेक्टर प्रवीण सूद को विस्तार मिल सकता है. हालांकि, इसकी संभावना बेहद कम है. प्रवीण सूद को पिछले साल भी विस्तार मिल चुका है. नियमों के मुताबिक, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) योग्यता और वरिष्ठता के हिसाब से ऑफिसर्स का पैनल तैयार करते हैं. इस पद के लिए आमतौर पर सीनियर बैच के ऑफिसर्स को प्राथमिकता मिलती है. CBI डायरेक्टर का कार्यकाल वैसे तो 2 साल के लिए होता है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लगभग 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

CBI director

Trending news

कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? रेस में ये नाम, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी
CBI director
कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? रेस में ये नाम, पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी
कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग के बीच LOC पर एक आतंकवादी ढेर
Jammu Kashmir
कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग के बीच LOC पर एक आतंकवादी ढेर
US से युद्ध के बीच भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री, होर्मुज खोलने पर होगी चर्चा!
Abbas Araghchi
US से युद्ध के बीच भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री, होर्मुज खोलने पर होगी चर्चा!
मंत्री काफिले से हटाने लगे पायलटिंग वाहन, तेल बचाने को लेकर इस राज्य ने कर दी ओपनिंग
Gujarat
मंत्री काफिले से हटाने लगे पायलटिंग वाहन, तेल बचाने को लेकर इस राज्य ने कर दी ओपनिंग
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
operation sindoor
'हमें सब पता था...', ऑपरेशन सिंदूर में PAK की मदद करने वाले चीन को भारत की दो टूक
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
Tamilnadu politics
1 वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक ने SC में लगाई याचिका
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
Punjab Police
1700 कैमरे, AI ट्रैकिंग और फेशियल रिकग्निशन... कितना ताकतवर है पंजाब का ICCC?
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
Tamil Nadu
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला