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Hindi Newsदेशदिल्ली में महाशक्तियों का मिलन! QUAD समिट के लिए भारत आएंगे विश्व के ये 3 शक्तिशाली नेता, एस जयशंकर ने दिया बुलावा

दिल्ली में महाशक्तियों का मिलन! QUAD समिट के लिए भारत आएंगे विश्व के ये 3 शक्तिशाली नेता, एस जयशंकर ने दिया बुलावा

India Quad Summit 2026: नई दिल्ली में  26 मई 2026 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी. इस बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री होंगी.  बैठक में क्वाड देशों के बीच 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' विजन को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा.  

Written By  Bramh Prakash Dubey|Edited By: Shruti Kaul |Last Updated: May 22, 2026, 01:22 PM IST
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दिल्ली में महाशक्तियों का मिलन! QUAD समिट के लिए भारत आएंगे विश्व के ये 3 शक्तिशाली नेता, एस जयशंकर ने दिया बुलावा

India Quad Summit: पश्चिम एशिया की जंग ने दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल और गैस समेत कई चीजों के व्यापार में बाधा ला दी है. तनाव के बीच अब इंडो-पैसिफिक पॉलिटिक्स भी विश्व की सबसे बड़ी स्ट्रैटजिक वॉर बन चुकी है. चाहे वह चीन की बढ़ती आक्रामकता हो, एशिया में बदलते पावर बैलेंस या समुद्री रास्तों पर दबाव भारत इन सब के बीच एक फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर में नजर आ रहा है. ऐसे में नई दिल्ली में 26 मई 2026 को आयोजित होने वाली QUAD विदेश मंत्रियों की बैठक केवल एक डिप्लोमैसी प्रोग्राम न होकर आने वाले सालों की रणनीतिक दिशा तय करने वाली बड़ी मीटिंग मानी जा रही है.     

कौन-कौनसे मंत्री होंगे शामिल? 

बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे. इस बैठक में क्वाड देशों के बीच 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' विजन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही इसमें बीते 1 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन में हुई पिछली बैठक के बाद सहयोग के एजेंडे की भी समीक्षा की जाएगी. 

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किन मुद्दों पर होगी चर्चा? 

बता दें कि क्वाड बैठक में समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, नई तकनीक और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठक में क्वाड की पहलों और प्रोजेक्ट्स में हुई प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं. इसके अलावा आने वाले सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं. ऐसे में इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है. 

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क्यों अहम मानी जा रही बैठक? 

बता दें कि दुनियाभर की नजर दिल्ली में आयोजित होने वाले क्वाड सम्मेलन में है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से वैश्विक स्थिति तेजी से बदलती हुई देखी गई है. साउथ चाइना सी, रूस-यूक्रेन जंग और ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं ने US समेत उसके सहयोगियों को और अधिक सक्रिय कर दिया है. भारत भी अब केवल क्षेत्रीय शक्ति न रहकर वैश्विक फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है. इसी के चलते ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और  अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का यह भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है.         

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