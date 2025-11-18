हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?

India E Passport 2025: हवाई सफर करने वालों को पासपोर्ट की जरूरत लगती है. पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत अब नेक्स्ट जेनरेशन ई-पासपोर्ट को रोलआउट कर रहा है. जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, इस पासपोर्ट में रीलिफ टिंट्स, RFID चिप और इंटरलॅाकिंग माइक्रोलेटर्स लगे होंगे, इस चिप में बायोमैट्रिक्स डेटा होगा, साथ ही साथ आपसे जुड़ी अन्य जानकारियां भी इसके जरिए दी जाएं. जानिए क्या है ई पासपोर्ट सेवा.

कैसे होगा ई- पासपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी ई-पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एंटीना होंगे. इसमें यूजर्स का बायोमैट्रिक्स और पर्सनल डेटा एन्क्रिप्शन के साथ-साथ फोटो और फिंगरप्रिंट स्टोर होगा. इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस डेटा रीडिंग से इमिग्रेशन काउंटर पर वेरिफिकेशन तेज होगी और फ्रॉड/टेम्परिंग कम होगी, बता दें कि अब तक 80 लाख ई-पासपोर्ट भारत में और 60,000 से ज्यादा विदेशी मिशनों के जरिए जारी हो चुके हैं.

विदेश मंत्रालय ने कही ये बात

इसे लेकर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस पासपोर्ट से काफी हद तक फ्रॅाड पर अंकुश लगाया जा सकेगा और ये ज्यादा पासपोर्ट को रखने से रोकने में मदद करेगा. इतना ही नहीं फिंगर लगाते ही किसी के पास पहले से पासपोर्ट है तो वो भी पता चल जाएगा और सिस्टम के जरिए पहचाना जा सकेगा.

कब हुई थी शुरुआत

बता दें कि इसकी शुरुआत मई 2025 से हुई और इसके तहत 37 रिजनल पासपोर्ट ऑफिस बनाए गए हैं, जबकि 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 451 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं. जबकि 28 अक्टूबर 2025 को इसका ग्लोबल वर्जन लॉन्च हुआ है. इसमें बेहतर सिक्योरिटी के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा. AI चैटबॅाट, DigiLocker, Aadhaar और PAN के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिससे यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा. ऐसे में जिसके पास पहले से पासपोर्ट है उसे भी अपना पासपोर्ट अपडेट करवाना होगा.