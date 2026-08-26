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'भारत कोई धर्मशाला नहीं है...', घुसपैठियों के मुद्दे पर बरसे अमित शाह; देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा

गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में घुसपैठियों पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है. उन्होंने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी के लिए खतरा भी बताया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:24 AM IST
'भारत कोई धर्मशाला नहीं है...', घुसपैठियों के मुद्दे पर बरसे अमित शाह; देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा
Image Credit: अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर सख्ती दिखाई (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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