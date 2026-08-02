/न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बढ़ा रहा भारत, लेकिन रेडियो एक्टिव कचरा जाएगा कहां? सरकार ने बताया

India Nuclear Waste Disposal: भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके तमाम फायदों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता होगा. ये चुनौती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे यानी रेडियोएक्टिव वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण करने की.
भारत, इस खतरनाक कचरे को कैसे संभालता है. इसके बारे में सरकार ने संसद में पहली बार विस्तार से बताया है कि भारत, इस खतरनाक कचरे को कैसे संभालता है. आपके मन में भी इससे जुड़े कुछ सवाल हों, तो उनका जवाब आप यहां जान सकते हैं.
FAQ-
सवाल- परमाणु कचरे का सुरक्षित प्रबंधन क्यों जरूरी है?
जवाब- परमाणु रिएक्टर बिजली उत्पादन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते, लेकिन उनसे निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित प्रबंधन पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए होता है, क्योंकि इससे पानी, हवा और फसलों के जहरीले होने के खतरा संभव है.
सवाल- न्यूक्लियर वेस्ट के निस्तारण में गोपनीयता क्यों बरती जाती है?
जवाब- कोयला आधारित बिजलीघरों के कचरे के विपरीत, रेडियोधर्मी कचरे का निपटारा करने के लिए विशेष तौर-तरीकों अपनाकर उसकी निगरानी, सुरक्षित भंडारण के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उससे आम लोगों या पर्यावरण को कोई खतरा न हो. ये प्रॉसेस आम लोगों की नजरों से दूर होता है, इसलिए परमाणु कचरे के प्रबंधन के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक होती है.
सवाल- भारत में हर साल कितना न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है?
जवाब- संसद में एक सवाल के जवाब में परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया कि भारत के तमाम परमाणु बिजलीघर हर वर्ष प्रति मेगावाट (MW) क्षमता पर औसतन 0.15 घन मीटर (करीब 150 लीटर) ठोस रेडियोधर्मी कचरा पैदा करते हैं. इसमें संयंत्र के संचालन और उसके बंद (डी-कमीशनिंग) होने के दौरान निकलने वाला कचरा भी शामिल है. ये आंकड़ा लगभग डेढ़ घरेलू बाथटब के बराबर मात्रा को दर्शाता है. रेडियोधर्मी कचरे की मात्रा और उसके निपटान का पूरा रिकॉर्ड नियमित रूप से एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के पास जमा कराया जाता है.
सवाल - रेडियोधर्मी कचरे में क्या होता है?
जवाब- परमाणु संयंत्रों के नियमित संचालन और रखरखाव के दौरान कई तरह का रेडियोधर्मी कचरा निकलता है. इसमें इस्तेमाल किए गए फिल्टर, सुरक्षा कपड़े, औजार, उपकरण और रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आए अन्य सामान शामिल होते हैं.
सवाल - न्यूक्लियर वेस्ट कितने प्रकार का होता है?
जवाब- सरकार के अनुसार परमाणु संयंत्रों से निकलने वाला कचरा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है. गैसीय, तरल और सॉलिड यानी ठोस. इन तीनों का उपचार और निपटान अलग-अलग तरीके से किया जाता है.
सवाल- एक बार में सबसे अधिक मात्रा में ये वेस्ट कब निकलता है?
जवाब- जब कोई परमाणु रिएक्टर अपनी उम्र पूरी कर लेता है और उसे हटाया जाता है, तब भी बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी कचरा निकलता है.
हालांकि सभी रेडियोधर्मी कचरे की रेडियोधर्मिता समान नहीं होती. कुछ कचरे में रेडियोधर्मिता अधिक होती है, इसलिए उसके लिए अधिक सख्त सुरक्षा और लंबे समय तक निगरानी की आवश्यकता होती है.
सवाल - भारत कैसे निपटारा करता है?
जवाब- सरकार ने स्पष्ट किया कि रेडियोधर्मी कचरे को पैदा होते ही पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता. सबसे पहले उसकी प्रकृति और रेडियोधर्मिता के स्तर के अनुसार उसका उपचार किया जाता है. गैसीय कचरे को शुद्ध करने के बाद तय मानकों के भीतर छोड़ा जाता है. तरल कचरे को वैज्ञानिक शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है. ठोस कचरे को अलग-अलग वर्गों में बांटकर उसका आयतन कम किया जाता है और फिर सुरक्षित तरीके से निपटाया जाता है. सरकार ने कहा कि किसी भी प्रकार का रेडियोधर्मी कचरा तब तक पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता जब तक उसे नियामकीय मंजूरी न मिल जाए.
सवाल - रेडियोएक्टिव वेस्ट का रखरखाव कैसे होता है?
जवाब- हर परमाणु संयंत्र को AERB से अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसमें यह तय होता है कि कितनी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ किस माध्यम से छोड़ा जा सकता है. ठोस रेडियोधर्मी कचरे को विशेष रूप से तैयार किए गए पत्थर-लाइन वाली खाइयों, प्रबलित कंक्रीट ट्रेंच और टाइल होल जैसी संरचनाओं में सुरक्षित रखा जाता है. इन संरचनाओं में मल्टी-बैरियर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ताकि रेडियोएक्टिव पदार्थ बाहर न निकल सके. इन साइट्स की लगातार निगरानी की जाती है, जिसमें आसपास के बोरवेल की भी नियमित जांच की जाती है कि कहीं इसने बाहर लोगों के पीने के पानी को तो नहीं दूषित कर दिया.
सवाल- भारत में इससे संबंधित क्या कानून हैं?
जवाब- भारत के पास रेडियोधर्मी कचरे का निपटारा, सेफ न्यूक्लियर वेस्ट रूल, 1987 के तहत पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था के अनुरूप होता है, जिसके मुताबिक देश के सभी परमाणु प्रतिष्ठानों को AERB की मंजूरी लेकर सभी एसओपी यानी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है.
सवाल- भारत सरकार का विजन क्या है?
जवाब- आम लोगों की नजरों से दूर रहने वाला यह रेडियोधर्मी कचरा भविष्य में भारत की परमाणु ऊर्जा योजनाओं की सफलता तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. देश की परमाणु महत्वाकांक्षा सिर्फ अधिक स्वच्छ बिजली पैदा करने पर नहीं, बल्कि इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित ढंग से संभालने और जनता का भरोसा बनाए रखने पर भी निर्भर करेगी.
सवाल- दुनिया के अन्य देशों से कितना अलग है भारत का तरीका?
जवाब- कोई भी देश हो, वह अपना न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट कई लेयर के सुरक्षाचक्र में करता है. भारत, अमेरिका और फिनलैंड तीनों ही कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, हालांकि इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन के प्रबंधन का तरीका अलग-अलग है.
भारत क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल अपनाता है. इसमें इस्तेमाल हो चुके ईंधन को दोबारा प्रोसेस कर उससे यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे उपयोगी पदार्थ निकाले जाते हैं. केवल बचा हुआ उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी कचरा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है.
वहीं अमेरिका वंस-थ्रू फ्यूल साइकिल अपनाता है. वहां इस्तेमाल हो चुके ईंधन को पहले पानी के पूल और बाद में विशेष ड्राई स्टोरेज कंटेनरों में रखा जाता है, क्योंकि अभी तक स्थायी निपटान की व्यवस्था नहीं बन पाई है.
फिनलैंड ने इससे भी आगे बढ़कर दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ऑनकालो (Onkalo) बनाया है. यह लगभग 430 मीटर जमीन के नीचे स्थित है, जहां इस्तेमाल हो चुके ईंधन को तांबे के विशेष कंटेनरों और बेंटोनाइट मिट्टी की कई सुरक्षा परतों के बीच हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है.