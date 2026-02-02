Advertisement
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप; विदेश मंत्रालय ने निकाल दी हेकड़ी

Operation Heroof 2.0: भारत ने बलूचिस्तान में हुए हमलों को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया और कहा कि यह उसकी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश है. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से बलूच जनता की मांगों पर ध्यान देने को कहा. बता दें इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:47 AM IST
India On Balochistan Attacks: भारत ने बलूचिस्तान में हुए हालिया सिलसिलेवार हमलों के लिए पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह के दावे इस्लामाबाद की आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने की पुरानी रणनीति का हिस्सा हैं. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया.

दुनिया जानती है पाक का इतिहास: विदेश मंत्रालय 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के आरोप निराधार हैं. उन्होंने कहा कि हर हिंसक घटना के बाद बेबुनियाद दावे दोहराने के बजाय पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की मांगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. जायसवाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों का इतिहास सर्वविदित है.

पाकिस्तान ने 133 आतंकियों को मारने का किया दावा 

इस बीच, बलूचिस्तान में क्वेटा और ग्वादर सहित लगभग एक दर्जन स्थानों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में 18 नागरिकों और 15 सैनिकों की मौत हुई. इन हमलों में आत्मघाती हमलावर और BLA की महिला लड़ाके शामिल थीं. पाकिस्तान की सेना ने अलग-अलग अभियानों में 133 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा भी किया है.  

इस बीच, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आरोप लगाया कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है और दावा किया कि हमलों की योजना भारत ने आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर बनाई. पाकिस्तानी सेना के मीडिया विभाग ने भी हमलों को भारत समर्थित बताया. बीएलए ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि उसने 'ऑपरेशन हीरोफ 2.0' शुरू किया है और बलूचिस्तान भर में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PakistanblaOperation Heroof BalochMEA

