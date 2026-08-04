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पाक सरहद पर फिर बढ़ा तनाव! 250 चीनी तोपों की तैनाती पर भारत अलर्ट, याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर

India Pakistan Border Tension: भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. सीमा पार पाकिस्तान ने 250 से ज्यादा चीनी SH-15 तोपों की तैनाती भारत के बार्डर पर कर दी है, जिसको लेकर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की याद दिलाई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:35 PM IST
पाक सरहद पर फिर बढ़ा तनाव! 250 चीनी तोपों की तैनाती पर भारत अलर्ट, याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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