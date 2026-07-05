/अजब-गजब: भारत का वो इकलौता बस स्टैंड, जहां टिकट काउंटर एक राज्य में है और बस दूसरे राज्य में खड़ी होती है!

भारत अपने अनोखे पर्यटन स्थलों और दिलचस्प भौगोलिक विशेषताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. कहीं ऐसी सड़कें हैं जो दो राज्यों को जोड़ती हैं, तो कहीं ऐसे गांव हैं जहां एक ही परिवार के लोग अलग-अलग राज्यों के निवासी कहलाते हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा पर मौजूद एक छोटा-सा बस स्टैंड इन दिनों लोगों की उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कुछ कदम चलते ही आप एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं.
पश्चिम मिदनापुर जिले के दांतन थाना क्षेत्र के सोलपाटा गांव में स्थित यह बस स्टैंड पश्चिम बंगाल की अंतिम सीमा के बिल्कुल करीब है. स्थानीय लोग इसे अक्सर 'बंगाल का आखिरी बस स्टैंड' भी कहते हैं. यहां बस स्टैंड के एक ओर खड़े रहने पर आप पश्चिम बंगाल में होते हैं, जबकि कुछ कदम आगे बढ़ते ही ओडिशा की सीमा शुरू हो जाती है. यही वजह है कि यह जगह यात्रियों के साथ-साथ घूमने के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है.
मिदनापुर शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित यह बस स्टैंड केवल यात्रियों के चढ़ने-उतरने की जगह नहीं है. स्थानीय लोगों के अनुसार, कई वर्षों से यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच आने-जाने वाले हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बना हुआ है. यहां से कोलकाता, मिदनापुर और कांथी जाने वाली सरकारी बसें नियमित रूप से संचालित होती हैं. वहीं ओडिशा के कस्बों और गांवों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी यही मार्ग सबसे सुविधाजनक माना जाता है. नौकरी, पढ़ाई, इलाज और कारोबार के सिलसिले में रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस बस स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं.
इस जगह की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसकी भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि यहां देखने को मिलने वाला सांस्कृतिक मेल भी है. आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग बंगाली और ओड़िया दोनों भाषाएं सहजता से बोलते हैं. बातचीत के दौरान लोग बिना किसी कठिनाई के दोनों भाषाओं के बीच बदलते नजर आते हैं. स्थानीय बाजारों, खान-पान, रीति-रिवाजों और त्योहारों में भी दोनों राज्यों की झलक साफ दिखाई देती है. यही वजह है कि यह इलाका भारत की विविधता में एकता की भावना का जीवंत उदाहरण माना जाता है.
दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में सोलपाटा अकेला ऐसा स्थान नहीं है. पास के सोनाकोनिया क्षेत्र में भी एक ऐसा बस स्टैंड मौजूद है, जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच संपर्क को मजबूत बनाता है. पहली नजर में ये बस स्टैंड सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इनके आसपास का भूगोल, लोगों की जीवनशैली और दोनों राज्यों की साझा संस्कृति इन्हें खास बना देती है. यही कारण है कि अब यह स्थान उन यात्रियों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है, जो भारत के अनोखे और कम चर्चित स्थलों को करीब से देखना पसंद करते हैं.