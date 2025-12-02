दुश्मनी अपनी जगह, इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज

India Pakistan Airspace: भारत हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए आगे बढ़कर काम करता रहा है. श्रीलंका में आए भयानक तूफान दितवाह के बाद भी यही देखने को मिला, जब भारतीय टीमें खुद मौके पर पहुंचीं, ऑपरेशन चलाया, सैकड़ों लोगों की जान बचाई और कई फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इस दौरान भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी नागरिकों की भी मदद कर उनकी जान बचाई, यानी राहत में कोई भेदभाव नहीं.

पाकिस्तान के दावों को बताया बेबुनियाद

इसी बीच भारत ने एक और बड़ा मानवीय कदम उठाया. पाकिस्तान की उस राहत उड़ान को, जो श्रीलंका के लिए जरूरी मदद लेकर जा रही थी, भारत ने बहुत तेजी से अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान की इजाजत दे दी. पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हिस्सों में यह दावा किया जा रहा था कि भारत ने उड़ान को रोक दिया है लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इन खबरों को साफ तौर पर बेबुनियाद और भ्रामक बताया.

भारत ने तुरंत दी पाकिस्तान को मंजूरी

अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे उसी दिन उड़ान की अनुमति मांगी थी. मानवीय मकसद को देखते हुए भारत ने सिर्फ चार घंटे के अंदर ही शाम 5:30 बजे इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी. यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब पाकिस्तान अब भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस पर रोक लगाए हुए है.

भारत ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

चक्रवात से श्रीलंका में भीषण बाढ़ आई है, जिसमें अब तक 400 के करीब लोगों की मौत हो गई है, जबकि राजधानी कोलंबो के कई इलाके अब भी जलमग्न हैं. भारत ने इस आपदा में राहत पहुंचाने के लिए खुद ऑपरेशन सागर संधू के तहत कुल 53 टन राहत सामग्री भेजी है. इसमें भारतीय नेवी के जहाजों से 9.5 टन खाद्य मदद, भारतीय एयरफोर्स के विमानों से 31.5 टन टेंट, तिरपाल, कंबल, दवाइयां और सर्जिकल उपकरण, मेडिकल टीम और दो BHISHM क्यूब शामिल हैं. इसके अलावा 80 सदस्यीय NDRF की स्पेशल रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया गया है.