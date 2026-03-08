Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें, एक फैसला बचा सकती है कई जिंदगी

Organ Donation: भारत में कम ऑर्गन डोनेशन और जागरूकता की कमी होने के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है. वहीं तमिलनाडु का ऑर्गन डोनेशन मॉडल किसी प्रेरणा से कम नहीं है.
Organ Donation: भारत में ऑर्गन डोनेशन रेट मात्र 0.86 प्रति दस लाख है, जो भारी मांग के मुकाबले बहुत कम है. हर साल लाखों लोग ऑर्गन न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं और 82,000 से ज्यादा मरीज वेटिंग लिस्ट में ऑर्गन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. भारत में ऑर्गन की कमी होने के कई कारण हैं. इनमें जागरूकता की कमी, धार्मिक भ्रांतियां और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की कमी है. वहीं जहां पूरे देश में ऑर्गन डोनेशन रेट इतना ज्यादा कम है, तमिलनाडु का मॉडल सबके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.
नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट और डेटा के अनुसार भारत में ऑर्गन डोनेशन रेट वर्तमान समय में हर दस लाख जनसंख्या (Per Million Population) पर 0.86 है, जो डेवलप्ड देशों की तुलना में काफी कम है. लेकिन हाल ही के समय में इस रेट में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है. दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है. वहीं साल 2024 में 18,378 से ज्यादा सर्जरी की गईं. हालांकि भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक बड़ी चुनौती यह है कि यहां ज्यादातर जीवित डोनर्स ऑर्गन डोनेशन करते हैं. वहीं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में ऑर्गन डोनेशन काफी कम होता है. क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो, भारत के तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं. लेकिन फिर भी रिलीजियस मिसकनसेप्शन, अवेयरनेस की कमी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के कारण ऑर्गन डोनेशन की डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप बना हुआ है.
भारत में ऑर्गन डोनेशन की डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है. यहां हर साल लाखों मरीजों को लाइफ सेविंग ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पड़ती है. नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) के अनुसार ऑफिशियल 82,285 मरीज नेशनल ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में हैं. इसमें किडनी के 60,590 मरीज, लिवर के 18,724 मरीज, हार्ट के 1,695 मरीज, फेफड़ों के 970 मरीज और पेनक्रियाज के 306 मरीज शामिल हैं.
भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मौत समय पर ऑर्गन न मिलने के कारण होती है. इसकी बड़ी वजह मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन की बेहद कम रेट (0.86 pmp) है, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर बना रहता है. इसके अलावा जागरूकता की कमी, 'ब्रेन डेड' की पहचान में देरी और रिलीजियस मिसकनसेप्शन है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक हेल्थ फैसिलिटी और ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी न होने के कारण भी ऑर्गन के मिलने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है.
भारत में तमिलनाडु का ऑर्गन डोनेशन मॉडल सबसे सफल है, जिसकी रेट नेशनल एवरेज से कई गुना ज्यादा है. इस मॉडल के पीछे ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिल नाडु जैसे समर्पित संस्था, अनिवार्य 'ब्रेन डेड' सर्टिफिकेट और पारदर्शी आवंटन प्रणाली को जाता है. इतना ही नहीं, यहां सरकार ऑर्गन डोनर्स का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करती है, जिससे इसे सामाजिक गौरव प्राप्त हुआ है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री बीमा योजना के जरिए मिलने वाली फ्री ट्रांसप्लांट और ग्रीन कॉरिडोर जैसी सुविधाओं ने साउथ इंडिया को ऑर्गन डोनेशन का केंद्र बना दिया है.
भारत में ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन का काम नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन (NOTTO) करता है. यह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करता है. 18+ उम्र के नागरिक notto.abdm.gov.in पर ऑनलाइन या फॉर्म 7 भरकर ऑर्गन डोनेट करने का वादा कर सकते हैं. रजिस्टर्ड डोनर को एक डोनर कार्ड मिलता है, जो दानदाता के नेक इरादों को दिखाता है.
