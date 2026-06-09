'पूरा कश्मीर हमारा है...', PoK में नरसंहार पर गुस्साया भारत; कहा- दुनिया देखे बर्बरता

India on PoK: पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी ऐसी छवि बनाई है, जो हमेशा सुर्खियों में रही. इस बीच पाकिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाने के लिए फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने का काम कर रहा है. हाल में ही रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के कई दिनों बाद भी तनाव बना हुआ है, बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है. भारत ने इस पूरे मसले पर पाक को खुब सुनाया है.
दरअसल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर ANI के सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज और वीडियो का एक पैटर्न देख रहे हैं. यह पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं.
वहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में बर्बरता से जुड़े सवाल पर MEA ने कहा कि पूरा कश्मीर हमारा है. इसके अलावा पीओके से आ रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान से आ रही फर्जी खबरों और वीडियो का एक पैटर्न देखा है और इसे अपनी विफलताओं को छिपाने का एक हताश प्रयास बताया है. आगे उन्होंने कहा कि हम लगातार पाकिस्तान से फर्जी खबरों और वीडियो के प्रसार का सिलसिला देख रहे हैं. यह पाकिस्तान द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने का एक हताश प्रयास है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं. हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कुकर्मों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा.
गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने कुछ दिन पहले पीओके में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हुई थी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 27 है, जबकि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दावा किया गया है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. (ANI)