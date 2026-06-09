'पूरा कश्मीर हमारा है...', PoK में नरसंहार पर गुस्साया भारत; कहा- दुनिया देखे बर्बरता

वहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में बर्बरता से जुड़े सवाल पर MEA ने कहा कि पूरा कश्मीर हमारा है. इसके अलावा पीओके से आ रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान से आ रही फर्जी खबरों और वीडियो का एक पैटर्न देखा है और इसे अपनी विफलताओं को छिपाने का एक हताश प्रयास बताया है. आगे उन्होंने कहा कि हम लगातार पाकिस्तान से फर्जी खबरों और वीडियो के प्रसार का सिलसिला देख रहे हैं. यह पाकिस्तान द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने का एक हताश प्रयास है.