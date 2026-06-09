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'पूरा कश्मीर हमारा है...', PoK में नरसंहार पर गुस्साया भारत; कहा- दुनिया देखे बर्बरता

PoK में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है. इससे पहले पाकिस्तान की ओर से कई फर्जी वीडियो और खबरें फैलाने का काम किया गया है. इस पूरे मसले पर भारत ने सख्त रुख अपनाया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए पाकिस्तना को जवाब ठहराया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:55 PM IST
'पूरा कश्मीर हमारा है...', PoK में नरसंहार पर गुस्साया भारत; कहा- दुनिया देखे बर्बरता

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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