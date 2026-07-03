कराची के ऊपर 'पोसाइडन' की उड़ान से पाकिस्तान में हड़कंप, चीन की नई पनडुब्बियों पर बढ़ी भारत की नजर

पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने चीन से नई पनडुब्बियां खरीदकर सोचा था, भारत के खिलाफ बड़ा हथियार जुटा लिया. लेकिन भारत का आसमानी शिकारी कराची के पास उड़ता देख, मुनीर के होश फाख्ता हो गए. भारत के पोसाइडन विमान के साथ अमेरिका का भी टोही विमान उड़ान भर रहा था. इसका पता लगते ही कैसे पूरी कराची बंदरगाह औऱ पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया, समझिए इस रिपोर्ट से.
अरब सागर में भारत और अमेरिका की एक जुगलबंदी ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है. अमेरिका और भारत के ये दोनों ही विमान पनडुब्बी शिकारी कहे जाते हैं. इन्हें देखते ही पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिये.
कराची के फ्लाइट डेटा रिकार्ड के मुताबिक भारत का सबसे घातक समुद्री शिकारी यानी P-8I पोसाइडन विमान अचानक कराची के बिल्कुल करीब पहुंच गया. दिलचस्प बात ये है कि आसमान में भारत का पोसाइडन विमान अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ अमेरिकी नौसेना का भी सबसे खतरनाक जासूसी विमान उत्तरी अरब सागर में मंडराता दिखाई दिया...
डेटा के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना का P-8A पोसाइडन, जिसका हेक्स कोड AE67A3 है और भारतीय नौसेना का P-8I पोसाइडन, जिसका हेक्स कोड 800E8B है, कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के बिल्कुल बाहरी इलाके में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के ऊपर उड़ान भर रहे थे.
यहां आपको डेमो दिखाते हैं, आखिर पोसाइडन विमान का नाम सुनते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कंपकंपी क्यों छूटती है.
NEW ZEALAND FIRES HARPOON MISSILE FROM P-8A FOR THE FIRST TIME
The Royal New Zealand Air Force has successfully launched AGM-84 Harpoon missiles from a P-8A Poseidon maritime patrol aircraft for the first time.
During the multinational Valiant Shield exercise, the… pic.twitter.com/gmP6oS6yTI
—(@Arabian__KGB) July 2, 2026
इस वीडियो में आप अमेरिका के पोसाइडन विमान को देख रहे हैं, जो समुद्र में काफी उंचाई से कैसे निशाना बनाता है. ये हमला इतना चौतरफा करता है, कि युद्धपोत हो या पानी के अंदर पनडुब्बी, इसके हमले में बचना मुश्किल हो जाता है...
जैसे ही भारत का P-8I पोसाइडन कराची के इतने करीब पहुंचा, पाकिस्तानी रडार्स पर खतरे की घंटियां बजने लगीं. ये दोनों ही विमान अपने-अपने रूट पर अलग-अलग चक्कर काट रहे थे.
वैसे तो अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर किसी जॉइंट मिशन को अंजाम दे रही थीं लेकिन कराची के इतने पास भारत और अमेरिका के इन ‘शिकारियों’ का दिखना ही पाकिस्तान को अंदर तक डराने के लिए काफी है.
दरअसल, अमेरिका-भारत के इस ऑपरेशन के पीछे पाकिस्तान की एक नई पैंतरेबाजी है. पाकिस्तान ने अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए चीन की मदद से तैयार की गई नई ‘हंगोर-क्लास’ की पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल की हैं. इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत ये है कि ये ‘एयर-इंडिपेंडेंट प्रपल्शन’ यानी AIP तकनीक से लैस हैं.
पाकिस्तान की इस नई चाल को फुस्स करने के लिए भारतीय नौसेना ने भी तुरंत अपना सबसे अचूक दांव चल दिया है. जैसे ही इन नई पनडुब्बियों की भनक लगी, भारतीय नौसेना ने कराची और उसके आसपास के समुद्री इलाके में अपनी चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया.
दरअसल जनरल आसिम मुनीर अपनी सेना और सरकार के हुक्मरानों को उकसाकर जंग का माहौल बना रहा है. पहले सिंधु जल को लेकर और अब अरब सागर में नई तकनीक वाली पनडुब्बियां तैनात कर. लेकिन भारत के इस आसमानी शिकारी का ट्रेलर देखकर ही थर्राने लगी पूरी कराची और मुनीर की सेना.