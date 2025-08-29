'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट बंद कराने के लिए छिड़ गई बहस

Attari Wagah Border Ceremony Row: अटारा-वाघा बॉर्डर पर रोज शाम को होने वाली जोशीली परेड का विरोध शुरू हो गया है. इसमें भारत और पाकिस्तान के जवान पैरों को जमीन पर पटककर, बाजुओं की ताकत दिखाकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं. अब पूर्व सैन्य अफसरों ने इसे ड्रामा बताते हुए बंद करने की मांग कर दी है.
'दुनिया विकास के आर्थिक मापदंडों को माप रही है और बीएसएफ अब भी इसमें उलझी हुई है कि किसकी टांग ऊपर गई. यह रोज की नौटंकी, बीटिंग द रिट्रीट के पवित्र सैन्य समारोह का अपमान है. यह ड्रामा तुरंत बंद होना चाहिए. जय हिंद.' रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. अटारी-वाघा बॉर्डर पर रोज भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच होने वाले शक्ति प्रदर्शन पर अब सेना के ही रिटायर्ड लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. ढिल्लों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर शेयर की है. इसमें बीएसएफ और पाकिस्तानी जवान का एक-एक पैर आसमान की तरफ तना दिखाई देता है. दरअसल, जब यह कार्यक्रम बॉर्डर पर होता है तो उसे देखने के लिए दोनों तरफ से भारी भीड़ जुटती है. स्थानीय लोगों को कुछ आय भी होती है लेकिन अब पूर्व सैन्य अफसर इसे 'तमाशा' कह रहे हैं.
रिटायर्ड अफसर ब्रिगेडियर वी. महालिंगम ने भी ढिल्लों की बात पर हामी भरते हुए लिखा कि मैं जनरल की बात से पूरी तरह सहमत हूं. समय आ गया है कि हम इस तमाशे को बंद कर दें. वैसे, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है इस तरह की सेरेमनी बंद कर दी जाती है. पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत शुरू की तो इसे फौरन रोक दिया गया था.
कमाई होती है तो क्या...
एक यूजर ने लिखा कि सच्ची बात है, वाघा के आसपास स्थानीय लोगों को भीड़ से कमाई होती है लेकिन इस छोटे से बिजनस के लिए अपने प्राइड को कमजोर नहीं करना चाहिए. अब इस शो की जगह रोजाना मर्यादा वाली रिट्रीट होनी चाहिए. इस पर केजेएस ढिल्लों ने जवाब दिया कि हमारे जवान टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्मर नहीं हैं. पूर्व सैन्य अफसर ने कई बार बीएसएफ इंडिया को टैग भी किया है. वहां पर बीएसएफ के जवान ही परेड में अपनी गर्जना के साथ शामिल होते हैं. उनके कदमों की थाप से भीड़ का खून खौलने लगता है.
कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा शुरू कैसे हो गया था? इस पर वेटेरन ढिल्लों ने कहा कि बीटिंग द रिट्रीट एक बहुत ही सैन्य ड्रिल सेरेमनी है. कब और कैसे यह इसमें बदल गया, पता नहीं है. हां, एक बात तय है कि यह मिलिट्री ड्रिल नहीं है.
बीटिंग रिट्रीट क्या होती है?
बीटिंग रिट्रीट समारोह भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है. यह गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है. यहां थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं.
केजेएस ढिल्लों कौन हैं?
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों का पूरा नाम कंवल जीत सिंह ढिल्लों हैं. ढिल्लों पीवीएसएम, यूवाईएसएम, वाईएसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं. 1983 में कमीशन प्राप्त इन्फैंट्री ऑफिसर (राजपूताना राइफल्स) रहे. वह 'Tiny' ढिल्लों के नाम से मशहूर हैं. पुलवामा विस्फोट और आर्टिकल 370 और 35ए को निरस्त करने के सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल के दौरान उन्होंने कश्मीर में श्रीनगर स्थित 15वीं कोर की कमान संभाली. जनवरी 2022 में वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए. उनकी पहली पुस्तक 'कितने गाजी आए, कितने गाजी गए' काफी चर्चा में रही है.
