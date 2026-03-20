भारत ही नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मौसम के मूड से हैरान हुए लोग, 1000 किलोमीटर लंबी पट्टी कैसे बनी आंधी-तूफान और झमाझम बारिश की वजह

Rain weather news: जलवायु परिवर्तन ने मौसम के चक्र का गणित पूरी तरह गड़बड़ा दिया है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने मुंबई और कश्मीर में बढ़ती गर्मी पर चिंता जताई थी. दूसरी ओर गुरुवार को बिगड़े मौसम ने अपना मिजाज शुक्रवार को भी सही नहीं किया. इसकी वजह एक हजार किलोमीटर लंबी एक पट्टी बताई जा रही है. क्या है इसका रोल आइए जानते हैं.
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Rain Band Is Bringing Storms In India: देश में बीते 24 घंटों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. मौसम वैज्ञानिक इसकी वजह एक दुर्लभ पश्चिमी विक्षोभ और एक हजार किलोमीटर लंबा रेन बैंड बता रहे हैं. जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अपनी बनावट के कारण बेहद दुर्लभ है, क्योंकि इसकी 'ट्रफ' (कम दबाव की रेखा) करीब एक हजार किलोमीटर तक सीधी रेखा में फैली है. अपनी इसी दुर्लभ और असामान्य संरचना के कारण इसमें भयानक आंधी-तूफान और गरज वाले बादल पैदा करने की क्षमता है.
मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान की स्थिति सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में मौसम के इस अजीबोगरीब बदलाव के चलते कहीं गरज के साथ तेज बारिश और आंधी आ रही है तो कई इलाकों में मोटे-मोटे ओले गिर चुके हैं. जबकि आमतौर पर मार्च के तीसरे हफ्ते से गर्मी अपना गियर बदलकर लोगों के पसीने छुड़ाने लगती है.
आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं. ये मेडिटेरेनियन लो से शुरू होकर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हैं. अपने चक्र में आगे ये सर्दियों में बर्फबारी और शीतलहर की स्थिति बनाने के लिए अपने पीक पर पहुंचते हैं. इस बार इसके उलट, यानी अभी वाला जो एक सीधा ट्रफ है, जिसमें हाल ही में मौसम का मिजाज बदलने के पैटर्न तेजी से बढ़ रहे हैं जिनका अंदाजा लगाना आसान नहीं है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुक्रवार को भी मौसम में बदलाव का अजीबोगरीब रंग दिखाता रहेगा. क्योंकि पश्चिमी हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में उसकी एक्टिविटीज बनी रहेंगी, आगे इसकी ताकत में कमी आएगी. वहीं 22 मार्च से एक नया और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है. उसके बाद हालात सामान्य होने लगेंगे.
दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार रात तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें और 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है. वहीं तापमान भी सामान्य से काफी कम ही रहेगा.
वर्तमान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वही पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बड़े पैमाने पर गरज के साथ बारिश, आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बर्फबारी करा रहा है.
गुरुवार को हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश, दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश होने के साथ और कई राज्यों में ओले गिरे.
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