Basmati Rice Export Market 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग सिर्फ सरहदों, क्रिकेट के मैदान या डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं है! दोनों मुल्कों के बीच का यह मुकाबला खाड़ी देशों के सुपरमार्केट्स और डाइनिंग टेबल तक भी पहुंच चुका है. दशकों से दोनों देश दुनिया के सबसे प्रीमियम चावल बासमती के मार्केट पर कब्जे के लिए आमने-सामने हैं. इस राइस वॉर का सबसे बड़ा मैदान है मिडिल ईस्ट के देश, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इराक जहां अभी तक भारत का लगभग सिक्का चलता है.
लेकिन, पिछले कुछ समय से व्यापार की इस लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के कारण सप्लाई ठप पड़ी थी. अब, जैसे ही जून में यह समुद्री रास्ता दोबारा पूरी तरह खुलने की ओर बढ़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय चावल बाजार में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है.
खास बात यह है कि पाकिस्तान का कैनत चावल और भारत की 1121 बासमती वैरायटी की ही एक तरह से नकल है. इस खास वैरायटी को भारतीय कृषि वैज्ञानिक विजय पाल सिंह ने अपने दादाजी की बासमती की खूबियों की सूची से प्रेरणा लेकर यह किस्म तैयार की थी. आज यही वैरायटी भारत को हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपये की कमाई कराता है. जहां भारत के सबसे बड़े बाजार सऊदी अरब, ईरान और इराक हैं, वहीं पाकिस्तान मुख्य रूप से यूएई, सऊदी अरब और ईरान में अपना चावल बेचता है.
जून के महीने में मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते शिपिंग सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है. ऐसे में चावल कारोबारियों के बीच एक बड़ा सवाल तैर रहा है क्या समुद्री रास्ता पूरी तरह खुलने के बाद पाकिस्तान कम कीमतों के दम पर मिडिल ईस्ट में भारत की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा?
भारतीय की चिंता के पीछे की वजह है पाकिस्तान की ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम. इसके तहत पाकिस्तानी निर्यातकों को भारी सब्सिडी मिल रही है, जिससे वे ग्लोबल मार्केट में कम कीमतों पर बासमती की पेशकश कर रहे हैं. द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ट्रेडर्स को डर है कि पाकिस्तान के इस सस्ते चावल के कारण से ग्लोबल मार्केट में बासमती के दाम कम हो सकते हैं, जिससे भारतीय बिजनेसमैन के मुनाफे पर असर पड़ सकता है.
इस साल जनवरी में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने बासमती निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लोकल टैक्स और लेबी पर भी छूट देने की योजना शुरू की थी. इसके तहत 750 डॉलर प्रति टन या उससे ज्यादा कीमत पर बासमती निर्यात करने वालों को 9% की टैक्स छूट दी गई. हालांकि, यह योजना इसी 30 जून को खत्म होने वाली है.
लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं. पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, फरवरी में सब्सिडी के बाद भी पाकिस्तान का चावल निर्यात 35.38% गिर गया. पाकिस्तानी निर्यातकों का मानना है कि सिर्फ सब्सिडी से बुनियादी समस्याएं खत्म नहीं हो सकतीं, क्योंकि देश में खेती की लागत, बीज की खराब गुणवत्ता और पानी की किल्लत जैसी बड़ी समस्याएं हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत का वैश्विक बासमती बाजार में भारी दबदबा किसी भी झटके को सहने के लिए काफी है.
आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अप्रैल 2026 में 4.7 लाख टन बासमती का निर्यात किया, वहीं पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल बासमती निर्यात 65.2 लाख टन रहा. इसके मुकाबले पाकिस्तान का सालाना निर्यात मात्र 10 लाख टन के आसपास ही है. यानी भारत, पाकिस्तान से छह गुना ज्यादा बासमती एक्सपोर्ट करता है.