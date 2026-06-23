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भारत की बासमती बादशाहत रहेगी कायम या पाकिस्तान पलटेगा खेल? समुद्र खुलते ही ₹25,000 करोड़ के बाजार का कौन होगा KING

India Pakistan Basmati Rice War: भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल की कारोबारी जंग एक बार फिर चर्चा में है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग सामान्य होने की संभावना के साथ मिडिल ईस्ट के बाजारों पर नजरें टिक गई हैं. सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत की ₹25,000 करोड़ की बासमती बादशाहत को चुनौती दे पाएगा?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:54 PM IST
भारत की बासमती बादशाहत रहेगी कायम या पाकिस्तान पलटेगा खेल? समुद्र खुलते ही ₹25,000 करोड़ के बाजार का कौन होगा KING

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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