तो क्या सच में ट्रंप ने कराई थी भारत-PAK के बीच सीजफायर? 52 दिन बाद अमेरिका में खुल गई सारी पोल, एक-एक सच्चाई आई सामने

EAM Jaishankar On India-Pak Ceasefire: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ-साथ उनके सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया. भारत ने ऑपरेशन ‌सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ रहा था कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात कही जाती है. उसके कुछ घंटे बाद 10 मई को भारत सीजफायर का ऐलान कर देता है.

सीजफायर पर उठे सवाल, 52 दिन बाद फिर आई सच्चाई

भारत से पहले ट्रंप का सीजफायर का ऐलान करना बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा किया. विपक्ष ने तो जमकर सरकार पर सवाल उठाए. एक तरफ भारत ने कई बार कहा कि सीजफायर पाकिस्तान की तरफ से दुहाई के बाद हुआ था, लेकिन यह बात बहुत लोगों को हजम नहीं हुई न ही हो रही है. सभी के पास अपने तर्क हैं, ट्रंप तो हर बार सीजफायर की क्रेडिट खा रहे हैं. अब करीब 52 दिनों बाद अमेरिका में ही इस सीजफायर को लेकर अफवाहों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर बड़ी पोल खुली है. इस पोल को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली है और सारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता दिया है.

विदेश मंत्री ने अफवाहों की खोली पोल

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अहम भूमिका निभाने की बात कही थी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने जयशंकर ने बहुत ही साफ शब्दों में तमाम अफवाहों पर अटकलें खत्म करते हुए बताया “उस समय क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है. सीजफायर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत से हुआ था.” न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, भारत ने ट्रंप के दावों को पहले भी खारिज किया है.

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराते हुए जयशंकर ने कहा, “हमने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के लिए हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है. 10 मई को जब फायरिंग बंद हुई, तब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट संदेश दिए थे. आतंकवादी समूहों और उनके समर्थकों को इसे गंभीरता से लेना होगा.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत दूसरे देशों में हुए आतंकी हमलों पर भी उतनी ही सख्ती से अपनी बात रखता है, जितना अपने देश में.

