भारत आतंकवाद के खिलाफ ऐसा करना जारी रखेगा... सीजफायर के बाद विदेश मंत्री की 'आतंकिस्तान' को दो टूक चेतावनी

India Pak ceasefire : पहलगाम आतंकवादी हमला (Pahalgam Terrorist Attack) करवाने के बाद से पाकिस्तान (Pakistan) खून के आंसू रो रहा है. भारत की सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाकर पाकिस्तान के आंतकवाद को तगड़ी मार लगाते हुए उनका बहुत बड़ा स्टेक खाक कर दिया. इसके अलावा बीते 48 घंटों से पाकिस्तान के हमलों का जवाब देने के दौरान भारत ने मार-मार करके पाकिस्तानी रक्षा पंक्ति की कमर तोड़ दी.

भारतीय रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) ने पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों को पहुंचाए गए भारी नुकसान की जानकारी दी है. कर्नल सोफिया ने कहा, 'पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपिसिटी को पूरी तरह नष्ट कर दिया है. इसके बाद पाकिस्तान कई देशों से सीजफायर के लिए भारत को राजी कराने के लिए दूसरे देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा था.'

पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और घुटनों पर आया...

विदेश मंत्री का बयान ध्यान से पढ़ने की जरूरत

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर (india pakistan ceasefire) की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- 'भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है. भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है. वह ऐसा करना जारी रखेगा.'

India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action.

India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so.

