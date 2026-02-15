भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: संजय राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; बोले- भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ पूरा खेला

India-Pakistan Cricket: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान नहीं, बल्कि जय शाह बनाम पाकिस्तान है. राउत ने आरोप लगाया कि इन मैचों के दौरान बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी और जुआ होता है, जिससे भाजपा नेताओं को लाभ मिलता है और पैसा पाकिस्तान तक पहुंचता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने दावा किया कि गुजरात और राजस्थान से संचालित सट्टेबाजी नेटवर्क की कमाई का एक हिस्सा पाकिस्तान जाता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसी धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में होता है. हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा या संबंधित संस्थाओं की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह बयान ऐसे समय आया है जब टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस जारी है.

आज कोलंबो में होगा भारत-पाक मैच

जानकारी के अनुसार, मैच आज शाम 7 बजे कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इस बीच, पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का निर्देश दिया है. यह फैसला तब लिया गया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी. पाकिस्तान सरकार के एक बयान के अनुसार, यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के परिणामों के बारे में जानकारी देने के बाद लिया गया.

इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था, जिसे आईसीसी द्वारा सुरक्षा चिंताओं के कारण मैच स्थलों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था.