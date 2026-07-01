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भारत ने पाक से 188 नागरिकों की रिहाई की मांग की, 13 के लिए चाहिए कॉन्सुलर एक्सेस

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद आम नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 01, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:43 PM IST
भारत ने पाक से 188 नागरिकों की रिहाई की मांग की, 13 के लिए चाहिए कॉन्सुलर एक्सेस
Source: ANI

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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