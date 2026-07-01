/भारत ने पाक से 188 नागरिकों की रिहाई की मांग की, 13 के लिए चाहिए कॉन्सुलर एक्सेस

भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को लिखे एक साझा पत्र में 117 लोगों ने दोनों देशों के बीच शांति बहाली और रिश्ते सुधारने की वकालत की है. इस बीच दोनों देशों ने बुधवार को कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया. भारत ने पाकिस्तान में अपनी सजा पूरी कर चुके 188 भारतीय मछुआरों और आम नागरिकों (सिविल कैदियों) की रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग दोहराई. उन 13 आम नागरिकों के लिए भी तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस मांगा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे भारतीय हैं. यह कदम तब उठाया गया है जब नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने कॉन्सुलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के तहत एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया.
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद आम नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया. यह आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2008 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के तहत किया जाता है.
समझौते के अनुसार, भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 आम नागरिकों और 53 मछुआरों की सूची साझा की, जो पाकिस्तानी हैं या जिनके पाकिस्तानी होने का संदेह है. बदले में, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 आम नागरिकों और 198 मछुआरों की सूची साझा की, जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है.
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ?
बयान में कहा गया, 'भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 आम नागरिकों और 53 मछुआरों की सूची साझा की है जो पाकिस्तानी हैं या जिनके पाकिस्तानी होने का संदेह है. इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 आम नागरिकों और 198 मछुआरों की सूची साझा की है जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है...पाकिस्तान से उन 188 भारतीय मछुआरों और आम नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने का आग्रह किया गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है. इसके अलावा, पाकिस्तान से उन 13 आम नागरिकों को तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए कहा गया है जो पाकिस्तान की हिरासत में हैं, जिनके भारतीय होने का अनुमान है और जिन्हें अब तक कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया है.'
सरकार लगातार पाकिस्तान की हिरासत से आम नागरिकों, मछुआरों (उनकी नावों के साथ) और लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग करती रही है. भारत सरकार ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले कैदियों की रिहाई और वतन वापसी तक उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे. विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले कैदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे, जब तक कि उन्हें रिहा करके भारत वापस नहीं भेजा जाता.'
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार की लगातार कोशिशों के कारण, 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 78 भारतीय आम कैदियों को वापस लाया गया है. इनमें 2023 से अब तक वापस लाए गए 500 भारतीय मछुआरे और 20 भारतीय आम कैदी शामिल हैं.
इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी 'कॉन्सुलर एक्सेस' (राजनयिक पहुंच) पर 2008 के समझौते के तहत कैदियों की सूची के आदान-प्रदान की पुष्टि की. इस्लामाबाद ने भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तान में मौजूद 250 भारतीय कैदियों की सूची सौंपी, जिसमें 52 आम कैदी और 198 मछुआरे शामिल हैं. पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारत से 97 पाकिस्तानी कैदियों - 64 आम कैदियों और 33 मछुआरों - को रिहा करने और वापस भेजने का आग्रह किया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है.