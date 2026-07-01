/भारत ने पाक से 188 नागरिकों की रिहाई की मांग की, 13 के लिए चाहिए कॉन्सुलर एक्सेस

बयान में कहा गया, 'भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 आम नागरिकों और 53 मछुआरों की सूची साझा की है जो पाकिस्तानी हैं या जिनके पाकिस्तानी होने का संदेह है. इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 आम नागरिकों और 198 मछुआरों की सूची साझा की है जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है...पाकिस्तान से उन 188 भारतीय मछुआरों और आम नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने का आग्रह किया गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है. इसके अलावा, पाकिस्तान से उन 13 आम नागरिकों को तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए कहा गया है जो पाकिस्तान की हिरासत में हैं, जिनके भारतीय होने का अनुमान है और जिन्हें अब तक कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया है.'