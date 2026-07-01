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युवा पीढ़ी चुका रही है तनाव की कीमत... भारत-पाक रिश्तों में नरमी की अपील, 100 से ज्यादा हस्तियों ने PM को लिखा लेटर

India Pakistan Relations: पाकिस्तान के कृत्य की वजह से भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा से ही कड़वाहट रहती है. अब दोनों देशों की 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों ने भारत-पाक से शांति और संवाद बहाल करने की अपील की है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:03 PM IST
युवा पीढ़ी चुका रही है तनाव की कीमत... भारत-पाक रिश्तों में नरमी की अपील, 100 से ज्यादा हस्तियों ने PM को लिखा लेटर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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