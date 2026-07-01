/युवा पीढ़ी चुका रही है तनाव की कीमत... भारत-पाक रिश्तों में नरमी की अपील, 100 से ज्यादा हस्तियों ने PM को लिखा लेटर

भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तल्खी बढ़ी है. सिंधु के पानी को लेकर पाकिस्तान लगातार गीदड़भभकी कर रहा है. अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा. 'अगर कोई यह मानता है कि पाकिस्तान सिंधु (जल) के मुद्दे पर झुक जाएगा, तो वह पाकिस्तान को नहीं जानता. हम शांति चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ. हम संवाद चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में. हम सह-अस्तित्व चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं.'