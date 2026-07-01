/युवा पीढ़ी चुका रही है तनाव की कीमत... भारत-पाक रिश्तों में नरमी की अपील, 100 से ज्यादा हस्तियों ने PM को लिखा लेटर

India Pakistan Relations: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों की 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों ने शांति और संवाद बहाल करने की अपील की है. 'सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस' की ओर से जारी एक खुले पत्र पर कुल 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. पत्र में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से दोनों देशों के बीच शांति, सामान्य हालात, संवाद और सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने की अपील की गई है.
हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि लगातार जारी तनाव की सबसे बड़ी कीमत दोनों देशों की युवा पीढ़ी चुका रही है, जिससे उनके अवसर, विकास और सुरक्षित भविष्य प्रभावित हो रहे हैं. पत्र में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नरों की दोबारा नियुक्ति करने और आम नागरिकों के लिए नियमित वीजा सेवाएं शुरू करने की भी मांग की गई है.
इसके अलावा, दोनों देशों के बीच संरचित वार्ता दोबारा शुरू करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया गया है. भारत की ओर से इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉ. फारूक अब्दुल्ला, हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा और एजेयूपी नेता हुमायूं कबीर समेत 61 प्रमुख हस्तियां शामिल हैं.
भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तल्खी बढ़ी है. सिंधु के पानी को लेकर पाकिस्तान लगातार गीदड़भभकी कर रहा है. अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा. 'अगर कोई यह मानता है कि पाकिस्तान सिंधु (जल) के मुद्दे पर झुक जाएगा, तो वह पाकिस्तान को नहीं जानता. हम शांति चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ. हम संवाद चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में. हम सह-अस्तित्व चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं.'