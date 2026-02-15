भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, मामले की ABCD समझ लीजिए

India Pak Match: भारत पाकिस्तान के बीच रविवार को टी-20 वर्ल्ड कप मैच खेला जा रहा है, जिस पर सभी भारतीयों की नजरें हैं. वहीं इस मैच को लेकर अब Jammu and Kashmir Students Association (JKSA) ने देशभर में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर Nasir Khuehami ने छात्रों से कहा कि वो इस मैच को सिर्फ एक खेल की तरह देखें और सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट या टिप्पणी न करें, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े.

नशीर खुएहामी ने ये भी कहा कि छात्र अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें. क्योंकि, वो इसी उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर से बाहर पढ़ने गए हैं. इसके लिए उन्होंने छात्रों के परिवारों के त्याग का भी जिक्र किया और कहा कि उनके माता-पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी मेहनत और बलिदान किया है. खुएहामी ने बताया कि पहले भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान कई छात्रों को सोशल मीडिया पोस्ट या बहस के कारण हिरासत, पूछताछ या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. इससे उनकी पढ़ाई और भविष्य पर बुरा असर पड़ा.

एसोसिएशन ने क्या कहा ?

एसोसिएशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि छात्र सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के बहस या विवाद से दूर रहें और मैच का आनंद खेल भावना से लें, ताकि किसी भी तरह के झगड़े या विवाद से बचा जा सके. छात्र संगठन की तरफ से भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कहा कि इससे भावनाएं काफी जुड़ी होती हैं, इसलिए छात्रों को और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है. वो किसी एक टीम का खुलकर समर्थन करने से भी वे मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा को अहमियत दें.

छात्रों से शांति की अपील

एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे वक्त पर माहौल पहले से ही संवेदनशील है. इसलिए सभी छात्रों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है. वहीं आखिर में एसोसिएशन ने खेल का मकसद भाईचारा और एकता बढ़ाना बताया है. उन्होंने इसमें विवाद और दुश्मनी पैदा न करने की बात कही है. साथ ही सभी छात्रों से आग्रह किया कि इस मैच को शांति और खेल भावना के साथ देखा जाए.

