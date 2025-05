दहशतगर्दों को भारत की ललकार, कहा- भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को हम Act Of War मानेंगे

India Pakistan Conflict: पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच भारत ने साफ संदेश देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा. यह जानकारी भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से आई है. इससे पहले MEA और रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया है कि पाकिस्तान ने आज एयरबेस समेत कई जगहों पर हमले करने की कोशिश की है, हालांकि उन्हें नाकाम बना दिया गया.

India has decided that any future act of terror will be considered an Act of War against India and will be responded accordingly: Top GoI sources pic.twitter.com/zZSAXzu3o6

— ANI (@ANI) May 10, 2025