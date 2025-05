आप सो रहे थे और भारत ने PAK पर कर दी एयरस्ट्राइक, कई आतंकी ढेर, F-16 नेस्तनाबूद; अब तक के बड़े अपडेट्स

India Pakistan War: भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत 9 जगहों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है. स्ट्राइक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिनमें साफ देखा जा सकता है कि भारत ने कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर हमला बोला है. भारत ने इस स्ट्राइक का नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' रखा है. इस हमले की पुष्टि खुद पाकिस्तान ने भी कर दी है. चलिए जानते हैं कि अब तक क्या-क्या हुआ.

भारत ने पाकिस्तान की 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की. जिसकी बाद खुद पाकिस्तान ने भी कबूल कर ली है. पाकिस्तान आर्मी और प्रधानमंत्रा शहबाज शरीफ ने हमलों की पुष्टि करते हुए ट्वीट किए हैं. बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने साढ़े 10 बजे मीटिंग बुलाई है.

VIDEO | Visuals of missile strikes carried out by Indian armed forces carried out on Pakistan occupied Kashmir.

The military strikes were carried out under 'Operation Sindoor', the Indian Army said in a statement.#OperationSindoor

(Source: ISPR/AFP) pic.twitter.com/HTfweImA5k

