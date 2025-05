जब भारत पाकिस्तान की मिट्टी कर रहा था पलीद, मुस्लिम देशों के 'खलीफा' बन रहे एर्दोगन ने कर दी गद्दारी? कराची में भेजा कार्गो जहाज

Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जिस अंदाज में तनाव है, कुछ भी कहना मुश्किल है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार (8 मई 2025) की रात को ड्रोन और मिसाइल से भारत पर कई नाकाम हमले किए. इसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने जिस अंदाज में पलटवार किया उसके बाद पूरी दुनिया सन्न है. जब पूरी दुनिया भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा कर रही है. दुनिया का एक मुस्लिम देश पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट कर रहा है. हद तो तब हो गई जब भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा था उसी समय कराची में तुर्की का एक कार्गो जहाज लैंड हुआ. जिसके बारे में मीडिया में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर तुर्किए का कार्गो विमान लैंड हुआ है. जिसमें अब इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि जम्मू में ड्रोन हमले के बाद इस कार्गो विमान में तुर्किए के ड्रोन हो सकते हैं. करीब गुरुवार रात करीब 12 बजे कराची एयरपोर्ट पर तुर्किए का कार्गो प्लेन लैंड हुआ था.

पाकिस्तान के सपोर्ट में आया तुर्की

तुर्की और पाकिस्तान एक-दूसरे के कितने करीबी हैं ये किसी ने छिपा नहीं है. भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक किया था. तुर्की ने भारत के इस कदम का विरोध किया था. तुर्किए ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताते हुए भारत के कदम को युद्ध का खतरा बताया था. और पाकिस्तान को भाई बताया था.

A #Turkey Cargo plane will land in #Karachi in 5 mins (still at 36000 feet)

Two Things,

Karachi Airport/Airspace is Active.

Turkey is Providing Help to #Pakistan

flight TK6017

Turkish cargo has come inside Pakistan with drones & advance new tech arms possibly. pic.twitter.com/S0UgSalfFr

— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) May 8, 2025