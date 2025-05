India-pakistan War: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जब से 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान में कोहराम मचाया है उसके बाद पूरी दुनिया की नजर अब इन दोनों देशों पर हैं. भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों को निशाना उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान भारत में मासूम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, सीमा पर गोली बारी कर रहे हैं. इसके जवाब में भारतीय सेना पाकिस्तान के लिए काल बनी हुई है. तभी तो भारतीय सेना के लिए भारत में लोग दुआ कर रहे हैं.

'देवी मां मुझे कुछ नहीं चाहिए'

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक जय कुमार दास नामक एक श्रद्धालु कहते हैं, "देवी मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी सेना को इतनी शक्ति देना कि वह पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म कर सके. पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमला कर रहा है. पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता... हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है... मैं मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि वह भारतीय सेना को शक्ति दें. हमें शक्ति मत दीजिए. पहले उन्हें शक्ति दीजिए जो हमारी रक्षा कर रहे हैं ताकि वे पाकिस्तान को सबक सिखाकर सुरक्षित घर लौट सकें."

आप भी देखें वह वीडियो:-

#WATCH | Guwahati, Assam | A devotee, Jai Kumar Das, says, "Give the army the power to finish off Pakistan completely. It is attacking India again and again. Pakistan cannot be trusted... We have complete faith in Modi ji... I pray to Maa Kamakhya to give power to the Indian… pic.twitter.com/M8RSQ7pCQY

— ANI (@ANI) May 9, 2025