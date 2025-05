'हर कश्मीरी लगाए 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे...', ऑपरेशन सिंदूर के बीच किसने कही ये बात

India-Pakistan tensions: भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत 6 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद नौ आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया. भारत के इस एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. वहीं, भारत ने पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है. बॉर्डर पर भारी गोलीबारी जारी है. भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है. जम्मू में फिर से हमले का अलर्ट सायरन बजा है. साथ ही, जम्मू के की इलाकों में ब्लैकआउट है. इस बीच, श्रीनगर के पूर्व मेयर शेख इमरान ने भारत- पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक बयान आया है.

VIDEO | India-Pakistan tensions: Former Srinagar Mayor Sheikh Imran says, "I want to reiterate that every Kashmiri will raise the slogan of 'Pakistan Murdabad' and 'Bharat Zindabad'. We should not think about votes and politics, and every Kashmiri will raise this slogan because… pic.twitter.com/pWlEn0InOy

